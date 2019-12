El detenido por la desaparición de Marta Calvo confiesa que la descuartizó y tiró las partes a varios contenedores

0

Redacción 04/12/2019 11:30 h

El principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio de Manuel (Valencia), que se ha entregado hoy a la Guardia Civil, ha confesado que descuartizó a la mujer y tiró las partes del cuerpo por diversos contendedores, informa Efe. Se ha entregado esta madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent y agentes del Instituto Armado están interrogándolo.

Los agentes han registrado estos días tanto la vivienda en Manuel del principal sospechoso como otra en la que había vivido en l'Olleria. Asimismo, localizaron un vehículo de su propiedad que había intentado que fuera desguazado y que también ha sido analizado en busca de pistas.

Se trata de un hombre de origen colombiano, de 38 años y con antecedentes delictivos, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 7 de noviembre se perdiera la pista de la joven de 25 años.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, prácticamente ha descartado la conexión. «La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo», ha agregado.