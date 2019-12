El nuevo Congreso se constituye hoy con la duda de si Vox entrará en la Mesa y de cómo se acatará la Constitución

Casado pide al PP mantenerse «firme» en el no al «peor socialista» que «amenaza con volar el sistema»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido este lunes tajante respecto a la posibilidad de una vuelta a las urnas: «Lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones».Sánchez asegura que están «muy cerca» de sumar 176 escaños para sacar adelante su investidura, pero no ha querido «poner ninguna fecha» a la formación de Gobierno, aunque sí ha insistido en que quiere que sea «cuanto antes».

«Más allá de las fechas, más allá de las negociaciones, lo importante es que todos los partidos políticos seamos conscientes de que tienen que aportar todos al desbloqueo de nuestro país», ha zanjado.

