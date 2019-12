Feijoo sobre la legislatura: «Isto pode acabar mal e rápido»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 03/12/2019 16:09 h

El presidente gallego valoró la conformación de las Cortes en Santiago, en un acto con las entidades de la emigración gallega. Feijoo mezcló en sus declaraciones el aire institucional con el posicionamiento político que mantiene desde el 10-N. «Desexo que sexa unha lexislatura estable, porque veñen curvas, e que se respecten os intereses de Galicia, buscando solucións para Alcoa e para as industrias electrointensivas». Sin embargo, la realidad, va a su juicio por otros derroteros. «Iso é un desexo, porque o abrazo do PSOE a Podemos e a subasta independentista non augura nada positivo». Feijoo auguró una legislatura de «inestabilidade e fraxilidade» del presidente del Gobierno que puede acabar «mal e rápido». Como solución, propuso que Pedro Sánchez reinicie toda su estrategia y vuelva a hablar con «partidos con visión de Estado». Y lo dice convencido de que los apoyos que está buscando, en concreto el de ERC, no van a dar «boas noticias á nación, porque non quere que haxa nación».