Iglesias cree que tanto PSOE como ERC se están esforzando para que el acuerdo sea posible

Redacción 02/12/2019 12:00 h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que tanto el PSOE como ERC se están esforzando «para que el acuerdo sea posible» y la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pueda salir adelante.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid, tras reconocer, no obstante, que ese acuerdo «va a ser difícil» y que todavía «hay mucho que trabajar».

«Pero soy optimista. Aunque no sea fácil creo que finalmente lo vamos a conseguir», ha reafirmado Iglesias, quien también ha pedido ser «respetuosos con todos los actores políticos», para permitir que ese acuerdo se haga posible, informa Europa Press.

En este sentido, ha defendido que «hace falta mucha empatía y mucha capacidad de escucha», y ha asegurado que, a su juicio, el PSOE «se está esforzando». «También ERC se está esforzando para que el acuerdo sea posible», ha apostillado.

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Creo que hay una enorme mayoría de ciudadanos en España y en Cataluña que quieren que haya pronto un Gobierno progresista», ha defendido.

Asimismo, ha insistido en que «ojalá» sea posible conformar el nuevo Gobierno antes de Nochebuena y ha avisado de que, si no es así, eso podría generar «una situación de inquietud y malestar en buena parte de la ciudadanía». «Creo que todas las fuerzas políticas tenemos que ser responsables para que haya Gobierno cuanto antes», ha indicado.

Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que la limitación de los precios de los alquileres será uno de los objetivos del Gobierno de coalición que aspira a conformar con el PSOE, y ha dejado claro que «la negociación programática está abierta».

Ha afirmado que para Podemos es «absolutamente fundamental cumplir con los artículos de la Constitución que defienden los derechos sociales», y ha citado, en concreto, el número 47, «que habla del derecho a una vivienda digna y asequible».

«Poner límite a los fondos buitre y a la escalada de los precios, que hace que no se cumpla un artículo de la Constitución, no solo ha de ser un objetivo nuestro, sino que creo que será un objetivo del próximo Gobierno», ha apostillado, dando a entender que no está dispuesto a renunciar a esta medida.