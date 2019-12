La consejera catalana de Empresa pide «fijar el precio» de lograr la independencia

0

02/12/2019

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha apostado este lunes por fijar el precio que puede suponer alcanzar la independencia en Cataluña y preguntar a la población si está dispuesta a pagarlo, si bien se ha mostrado contraria a la «polarización radical».

Así lo ha dicho Chacón en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press al ser preguntada por qué el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió la semana pasada al independentismo «escuchar atentamente» unas reflexiones del escritor Paul Engler, que aconseja más polarización y altos niveles de sacrificios a los catalanes si quieren obtener la independencia.

Chacón ha afirmado que hasta ahora existía el pensamiento de que el movimiento independentista no comporta sacrificios, no altera el día a día: «La pregunta que hay que hacer a la población es este precio, fijarlo, y preguntar si estamos dispuestos a pagarlo».

«Es obvio que el Estado no está dejando margen para actuar tal y como correspondería. Tendremos que hacer estas dos preguntas. En la polarización radical no estoy de acuerdo», ha aseverado la consellera, que ha apostado por compatibilizar la preservación de la economía productiva con la denuncia de la vulneración de derechos y libertades fundamentales.

Frustraciones y nueva hoja de ruta

Sobre si habría que volverle a explicar a la sociedad todo lo que ha ocurrido y situarla en el contexto actual, ha sostenido que se están gestionando diversas frustraciones, como la «reacción desproporcionada» del Estado en el 1 de octubre o que el Tribunal de Cuentas haya citado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras por los gastos del 1-O.

«La presión no acaba. Esta frustración que nos genera no haber alcanzado los objetivos. No actuar de forma unitaria. Esto también nos frustra a muchos, no poder ir a la una», ha dicho Chacón, que ha apostado por definir una nueva hoja de ruta.

«La sociedad nos pide, ¿y ahora qué? Esta pregunta la tendremos que responder con claridad y sin ambigüedades», ha señalado, y ha añadido que está fuera de toda lógica democrática la presión judicial.

También lo están, a su juicio, declaraciones como las del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prometiendo traer a Puigdemont a España durante la campaña electoral: «Esto no nos ayuda nada. La sociedad está pidiendo responsabilidad, claridad y un poco de coherencia a todos».

Ha insistido en la necesidad de que Cataluña sea económicamente fuerte para ser independiente: «Cuando atraemos a una empresa a Cataluña, estoy haciendo país. Estoy fortaleciendo el país. Es necesario crear empleo para posicionarnos en esta nueva economía».

Mesa de negociación

Chacón también se ha dirigido a Sánchez, a quien le ha pedido coraje para sentarse a negociar con Cataluña en una mesa: «Se están vulnerando derechos fundamentales. Esto pide sentarse y ser valientes».

«Esta valentía no la tendremos porque dentro de partido socialista hay voces que dicen: esto ni soñarlo», ha afirmado la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat.