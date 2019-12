Polémicas declaraciones de Beiras en TV3: «El ataque a votantes indefensos el 1-0 fue fascismo como el de los nazis»

0

La Voz de Galicia C. Casal

01/12/2019 12:53 h

Beiras no deja indiferente, allá por donde pasa. El político gallego estuvo el sábado por la noche en un programa de TV3 y se enfrentó a la periodista Anna Grau. La habitual del espacio televisivo, Anna Grau, buscó la polémica al intentar subrayar las contradicciones del histórico dirigente del nacionalismo: «Verle rajar cometiendo contradicciones es divertido. A usted le va más la marcha que la democracia. Vox no es extrema derecha. Veo más peligro de fascismo en el nacionalismo en el poder que en otro lado. Pido que respeten al discrepante». No le gustó a Xosé Manuel Beiras el comentario sobre que le iba la marcha más que la democracia y menos todavía las acusaciones de fascismos a los nacionalismos que están en el poder, como PNV, Junts pel Cat, BNG y ERC.

Polémica intervención de Beiras en TV3

La respuesta de Beiras no se hizo esperar: «Usar el poder del Estado contra ciudadanos indefensos, eso es fascismo. El ataque a la ciudadanía que votaba a pesar de que se lo querían impedir. Pacíficamente, autoorganizándose desobediendo cívicamente el 1-0... eso es fascismo como el de los nazis. Como las brigadas de las SA. Punto». Xosé Manuel Beiras, tras su salida del BNG, ha estado detrás de los diversos y variados intentos de articular otras izquierdas nacionalistas en Galicia, que ha dado lugar a espacios como Anova o las Mareas. Anna Grau calificó sus palabras de insultos, a lo que Xosé Manuel Beiras citando un paseo de Valle-Inclán con Otero Pedrayo por la rúa do Vilar de Santiago le contestó que como Valle «yo no insulto, defino».