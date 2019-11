José Vicente Barcia: «La izquierda actúa a veces como un gran carrusel de egos heridos»

0

José Vicente Barcia es gallego, pero la emigración llevó a su madre a Madrid, y allí, en la Complutense, participó en el nacimiento de Podemos junto con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Cuando José María González, Kichi, se hizo con la alcaldía de Cádiz, se lo llevó como jefe de gabinete, y a él se le atribuye la estrategia que llevó al regidor gaditano a la mayoría absoluta.

-¿El éxito fue suyo o de Kichi?

-Kichi me llamó y yo lo dejé todo. Kichi es pura autenticidad, no hay trampa ni cartón, pero si te dotas de un buen equipo vas a tener una mayor capacidad para proyectar tu imagen y tu discurso y contar con más complicidad por parte de la sociedad. Los sueños son importantes si la estrategia los acompaña. Él soñaba a partir de imágenes y emociones, y yo le decía que yo los sueños los anclaba con cifras, con estadísticas y con referencias tácticas muy concretas.

-¿Romperá Adelante Andalucía con Podemos?

-Hay un proceso participativo para la consolidación de Adelante Andalucía, pero no se trata de romper, sino de mejorar la relación a partir del respecto al caleidoscopio de identidades que conforman el entorno del cambio. Es más lo que nos une que lo que nos separa.

-¿Qué los separa?

-Necesitamos desarrollar más capacidad para encajar la diversidad y centrarnos en esta crisis que no cesa y sufre la mayoría de la población española. Con quien realmente mostramos diferencias es con aquellas fuerzas políticas que se han enseñoreado de España a partir de su latrocinio y quieren aportar una pureza identitaria, cuando todos sabemos que la corrupción es su patria. Esa es la principal patria del PP, la corrupción.

-El PSOE tiene la sentencia de los ERE y Podemos está pactando un Gobierno con Pedro Sánchez.

-Son contextos y marcos diferentes. Adelante Andalucía pidió la reprobación de Susana Díaz, pero no podemos hacer de eso una causa general y ralentizar algo que desde el punto de vista social se reclama; que de una vez por todas haya un Gobierno para romper con el bloqueo al que se ha sometido a este país.

-¿Sumando al independentismo catalán y sus exigencias?

-Desde Podemos entendemos que un conflicto político tiene que ser resuelto con diálogo. Lo que no queremos es echar más fuego a ese choque de trenes que el PP, y ahora Vox, ha intentado rentabilizar en el resto de España. El conflicto territorial es histórico y, si queremos soluciones, tenemos que generar contextos de diálogo, y el diálogo fructífero siempre se da entre diferentes. No se resuelve el conflicto catalán metiendo los tanques de los patrioteros que tienen sus pingües beneficios en Suiza.

-¿Por qué cree que las mareas perdieron las alcaldías gallegas?

-Pasamos de una situación de impugnación con el 15M a un intento de restauración por parte de los partidos más conservadores, y en ese contexto se pierden votos, por un contexto de crisis y porque hay cosas que no hemos hecho bien. Los conflictos internos se han gestionado de una manera pésima. La izquierda actúa a veces en este país como un gran carrusel de egos heridos. Pero la experiencia de las alcaldías del cambio en Galicia fue formidable y se han hecho muchas cosas buenas para la sociedad. Y esto no ha terminado, no somos velocistas en política. Generar procesos de transformación lleva tiempo, esfuerzo y presencia.

-Las relaciones de las mareas y Podemos no son ahora buenas. ¿Cree que irán por separado a las elecciones autonómicas?

-Creo que al final habrá un frente amplio e iremos todos juntos, es lo deseable y esa es mi apuesta, generar espacios de consenso.