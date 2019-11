Defensa alerta sobre la posibilidad de un atentado inminente contra españoles en Tinduf

0

Redacción 28/11/2019 10:41 h

El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles tiene constancia a través de servicios de inteligencia extranjeros de que se puede producir «de forma inminente un grave atentado en Tinduf (Argelia) contra ciudadanos españoles que estén o puedan visitar la zona».

Fuentes de Defensa han informado de esta advertencia un día después de que el Ministerio de Exteriores alertara de que la «creciente inestabilidad» en el norte de Mali y la actividad de grupos terroristas en la región pueden afectar a la situación de seguridad en la zona en que se encuentran los campamentos saharauis de Tinduf, por los que desaconseja los desplazamientos en la región.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado al respecto, en declaraciones a la cadena Ser, que esa amenaza es «real, muy avanzada y podría ser inminente». Por eso ha hecho «una llamada a la precaución y a la responsabilidad» para todos aquellos que piensan trasladarse próximamente a los campamentos de Tinduf, ya que «se pone en riesgo toda la zona, aparte de la integridad física de las personas».

En los campamentos de refugiados de Tinduf residen alrededor de 25.000 personas. Se trata de una región próxima a Mali, país en el que este lunes murieron de 13 militares franceses tras el choque accidental entre dos helicópteros durante una operación de combate contra yihadistas.

Respuesta del RASD

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) acusó hoy al Gobierno español de «complicidad con Marruecos» y de lanzar una alerta de seguridad «injustificada» sobre el presunto riesgo de atentado inminente de corte yihadista contra ciudadanos españoles en los campamentos de refugiados saharauis levantados en 1975 en la región desértica de Tinduf, en el oeste de Argelia.

En un comunicado enviado a Efe, la RASD argumenta que «resulta extraño y sospechoso» que la alerta se haya hecho pública inmediatamente después de una visita a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quien este miércoles fue recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

«El Gobierno de la República Saharaui y el Frente Polisario expresan su profundo pesar y sorpresa por esta declaración sospechosa, porque la advertencia de no visitar los campamentos de refugiados saharauis no está justificada, excepto si hay razones políticas u objetivos que son el resultado de la sorprendente complicidad. No solo se dirige contra los refugiados, sino también contra el país de acogida de esos refugiados», afirmó.

La RASD lamentó, asimismo, el momento en el que se produce la alarma, que coincide con el viaje de decenas de familias que tradicionalmente se desplazan en estas fechas para pasar unos días en casa de los niños que acogen cada verano y a menos de tres semanas de que arranque el congreso del Frente Polisario.