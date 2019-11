El PP se desmarca del cordón sanitario a Vox en la Mesa

0

Fran Balado

El PP no facilitará la investidura de Pedro Sánchez ni tampoco formará parte del cordón sanitario que los socialistas pretenden aplicar a Vox para que los de Abascal se queden sin sitio en la Mesa del Congreso. Así se lo trasladó este martes el secretario general de la formación popular, Teodoro García Egea, a la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en una reunión en la Cámara Baja.

¿Qué es y qué funciones desempeña la Mesa?

La Mesa del Congreso es el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara Baja. Entre sus funciones están las de organizar el trabajo, ordenar los gastos de la Cámara, calificar y admitir o no admitir a trámite los escritos y documentos de índole parlamentaria, o establecer el calendario del pleno y de las comisiones. Es decir, se trata de una especie de árbitro.

¿Quiénes la componen?

Consta de nueve asientos: la presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías.

¿Cómo se elige a sus integrantes?

El próximo martes 3 de diciembre se constituyen las Cortes, por lo que, como al inicio de cada legislatura, la Cámara volverá a elegir a sus nueve miembros. El mecanismo de votación conlleva cierta complejidad. En primer lugar, se procede a la elección del presidente. Cada uno de los 350 diputados escribe en una papeleta un solo nombre. En el recuento, en caso de haber mayoría absoluta, esa persona será designada presidente. De no reunir ningún diputado los 176 votos que se requieren, se procede a una segunda votación entre los dos que hubiesen obtenido más apoyos en la anterior elección. Salvo sorpresa mayúscula, la socialista Meritxell Batet logrará renovar el cargo. La presidenta del Congreso es la tercera autoridad del Estado, solo por detrás del rey y del presidente del Gobierno.

Los cuatro vicepresidentes salen de una nueva votación en la que cada diputado pone solo un nombre. Los cuatro secretarios se eligen de la misma forma.

¿Podría quedar Vox sin representación?

Los 52 escaños de Vox no le garantizan representación si el PSOE, el PP y UP uniesen sus fuerzas. En caso de pactar, estas tres formaciones tienen los votos suficientes para repartirse todos los asientos, aunque parece que finalmente el PP no accederá. Falta por conocer si los populares pactarán ahora con Vox para luchar por una mayor representación en la Mesa, aunque las relaciones entre estos dos partidos no atraviesan su mejor momento tras la polémica protagonizada por Ortega Smith en un acto contra la violencia de género, actitud reprobada por el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida.