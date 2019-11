PNV y Bildu incluyen el derecho a decidir en la reforma del Estatuto vasco

0

Redacción 27/11/2019 10:38 h

El derecho a decidir y su posible encaje en la reforma del Estatuto de Gernika supone el principal disenso entre los partidos vascos, que enfrentan en las próximas semanas la fase decisiva para este proceso abierto en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento autonómico. Esta ponencia, en la que participan todos los partidos del arco parlamentario vasco (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP), aprobó en septiembre del pasado año las bases y los principios que debería respetar una propuesta legal de reforma del Estatuto de autonomía de esta comunidad, informa Efe.

El acuerdo no fue unánime y fue suscrito por PNV y EH Bildu, grupos que cuentan con mayoría en el legislativo autonómico. Ambos partidos respaldaron unas bases en las que se incluyen una consulta ciudadana sobre el texto final de reforma que aprobaría el Parlamento, que se celebraría antes de negociar la propuesta con el Estado para su encaje jurídico, y se habla de una relación con el Estado «singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional».

La ponencia designó un grupo de expertos, uno elegido por cada partido, al que le encargaron la redacción de una propuesta de texto articulado de nuevo Estatuto en «congruencia» con las bases aprobadas. El plazo para que esta comisión de expertos culmine sus trabajos acaba esta semana y aunque no ha trascendido el documento que están elaborando, sí que lo han hecho las diferencias sobre el mismo de los partidos vascos, que giran en torno a si contempla y en qué modo el derecho de los ciudadanos vascos a decidir su marco jurídico y político de relación con el Estado.

«Salto importante»

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, cree que «el encaje» de Euskadi en el Estado necesita «un salto importante» como es el derecho a decidir, que, a su juicio, debe estar contemplado en un nuevo estatus que se apruebe en el Parlamento Vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Olano ha señalado que, cuando se puso en marcha el grupo de expertos para elaborar un texto articulado de nuevo estatus en la Cámara autonómica con la pretensión de llegar a un acuerdo, todos eran «conscientes de las dificultades» de esta labor.

Tras recordar las posiciones «muy encontradas» de los partidos sobre «valores políticos fundamentales», ha considerado que en estos momentos se mantienen, en especial, en lo que se refiere «al elemento crucial» establecido por el PNV, como es el derecho a decidir. «No concita la adhesión total de todas las formaciones», ha admitido.

Sin embargo, considera que hay que «elevar un poco la mirada» porque el consenso «es muy importante, pero también lo es resolver problemas» que existen. «En este momento, el encaje de nuestra comunidad, de nuestro país, en el Estado español, es muy problemático. Creo que necesita un salto importante y, en ese contexto, que los vascos podamos decidir nuestro propio futuro es un valor fundamental», ha asegurado.

En esta línea, ha explicado que él no contemplaría «una realidad que negara ese principio». «Me sorprende mucho que un principio democrático intachable, como es el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, se ponga en duda porque, al final, eso nos puede llegar a la negación del propio sujeto. Todo pueblo o toda nación tiene derecho a decidir su propio futuro. Si no lo tiene, es que no existe», ha manifestado.

Por ello, cree que «ese debate pueda llevar a un retroceso en el reconocimiento de la realidad vasca» que a él le «preocupa mucho». En este contexto, ha pedido «responsabilidad, flexibilidad, pero también coherencia en torno a unos principios muy importantes». «En política, uno se puede establecer el 100% como objetivo, pero ya deja de estar en política. La política es negociación, es llegar a un punto en común, y la inteligencia y la flexibilidad se tiene que dedicar a ese logro», ha manifestado.