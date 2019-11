Galiza pola República pide la amnistía para los presos catalanes y dice que fueron juzgados «sen as garantías esixibles»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / La Voz 26/11/2019 13:05 h

La plataforma cívica Galiza pola República, fundada el pasado mes de julio en A Coruña para reivindicar el «dereito a decidir», considera «inxusta e desproporcionada» la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes catalanes pore sedición y/o malversación y cree que «a vía penal non é o camiño para resolver unha cuestión de carácter político». Por eso, la plataforma creada con motivo del cumplimiento de los 50 años de la monarquía española y en defensa de la república, pide la libertad «inmediata» de los presos catalanes, que considera presos políticos, y subraya que, a su entender, el juicio en el que fueron condenados «desenvolveuse sen as garantías esixibles». Considera, además, que para iniciar un diálogo «institucional» que permita resolver el conflicto, se hace necesario «impulsar unha lei de amnistía para as persoas condenadas». La entidad se solidariza «co pobo de Cataluña e coas persoas xulgadas» y dice que en Cataluña «existe un amplo consenso» para que «a resolución deste conflito político sexa a través do recoñecemento democrático a decidir de Cataluña e de todas as nacións do Estado; é dicir, do dereito de autodeterminación, que nós apoiamos dende Galiza».

La plataforma Galiza pola República está formada por las asociaciones Alexandre Bóveda, O Facho, Gomes Gaioso, Cultura Aberta de Carral o Acción Antifascista, así como por partidos, corrientes políticas y sindicatos como Anova, BNG, Corrente Vermella, En Marea, Equo, Esquerda Unida, Marea Atlántica, PCG, Podemos, Propolis, Unión Republicana, Galiza Nova, Isca, XCG, CIG y CRMH.