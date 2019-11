Numerosas mujeres abandonan un acto contra la violencia de género durante el discurso de Ortega Smith

0

Redacción 25/11/2019 13:47 h

Numerosas mujeres que asistían al acto en conmemoración del Día contra la Violencia de Género han abandonado el salón de actos de Cibeles durante el discurso del portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, quien ha llamado a «romper el silencio negacionista».

Además de abandonar la sala, varias de ellas se han levantado al grito de «vergüenza» y han pisoteado el suelo en señal de protesta así como le han abucheado. Una mujer, al terminar Ortega Smith su intervención, ha pedido «respeto para las mujeres» entre lágrimas, informa Europa Press.

El alcalde de Madrid carga contra Vox por «reventar» el acto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este lunes contra Vox por «reventar» el acto en conmemoración por el Día contra la Violencia de Género, y les ha afeado su «silencio atronador» ante esta lacra y ante el Pacto municipal suscrito por todos los grupos menos por ellos.

Ha reconocido el regidor que es «lamentable» que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad. «No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador», se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Por ello le ha retado a que le diga «una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas» en ese Pacto, y ha lamentado que se haya «negado a saber». «Igual que hicisteis con un minuto de silencio, lamento profundamente que hayáis venido a reventar un acto. No es política, es politiquería», le ha afeado.

Además, Martínez-Almeida ha puesto en valor las leyes contra violencia de género, ya que han evitado muchos asesinatos. «Lo que tú llamas fracaso ha permitido que haya muchas mujeres supervivientes», ha lanzado.

Por último, el alcalde de Madrid ha asegurado que el gobierno municipal permanecerá firme en la lucha contra la violencia machista, un rumbo que no variará ante ninguna presión. «Este equipo de Gobierno no se va a ver condicionado en violencia de género. Pondremos todos los medios para que ni una más nos falte», ha concluido.

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha afeado a Ortega Smith, que haya realizado un discurso en el acto del Día contra la violencia de género dedicado a defender las agresiones a mujeres. «Lo que has hecho es una defensa de las agresiones a las mujeres», le ha espetado Maestre a Ortega tras una polémica intervención llena de abucheos y abandonos de la sala.

Maestre ha pedido al Gobierno municipal que no tengan «ningún gesto o guiño con los negacionistas, que vienen aquí con un discurso lleno de mentiras», y ha precisado que Madrid «está siempre frente a los agresores».

Desde el PSOE, la edil Maite Pacheco ha asegurado que Vox quiere romperlas «por dentro», pero «no lo va a conseguir», y ha asegurado que esta violencia es «la más brutal forma de desigualdad entre mujeres y hombres».