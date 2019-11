Podemos aplicó a la exescolta de Montero la indemnización mínima que marca la reforma laboral del PP y que quiere erradicar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 21/11/2019 13:17 h

La exescolta de Irene Montero reclama a su exjefa en el juzgado 30.570 € por horas extras no abonadas y otros 2.100 euros en concepto de «horas nocturnas» prestados fuera de su horario laboral y que no ha cobrado hasta la fecha, según informa OK diario.

Podemos aplicó a la exescolta de Montero la indemnización legal mínima: 20 días de salario por año trabajado que marca la reforma laboral aprobada por el PP --en lugar de los 33 que corresponden a un despido improcedente-- pese a que las propuestas electorales del partido de Pablo Iglesias piden derogarla cuanto antes.

La trabajadora denuncia que la número dos de Podemos la obligó «de manera recurrente», y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta su casa de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.

Podemos notificó el despido a su trabajadora el pasado día 28 de junio, sin previo aviso, alegando que la decisión de amortizar su puesto de trabajo se debía a motivos económicos y causas organizativas del partido. Tras los pésimos resultados cosechados en las elecciones generales del 28A, y las municipales y autonómicas del 26M, la formación morada afrontó una «reducción de costes» y se vio obligada a «reorganizar los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento de los escasos recursos».