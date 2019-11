Anova encara las autonómicas al margen de En Marea y de Podemos

0

21/11/2019

Anova, el partido fundado por Xosé Manuel Beiras y liderado por Antón Sánchez, celebrará el 14 de diciembre una asamblea nacional —la cuarta desde su fundación en el 2012— en la que decidirá su futuro tras la ruptura con En Marea y las diferencias con Podemos que llevaron a la formación nacionalista a tomar la decisión de no presentarse a las elecciones generales. Será el punto de partido para la más que probable configuración de una candidatura a las elecciones autonómicas del 2020 al margen del partido liderado por Luís Villares y de las alianzas establecidas con Podemos en el pasado.

Anova se arroga el desafío de «recomponer» el llamado espacio rupturista gallego, «entendendo que nestes momentos existen moitas mulleres e homes orfos», subraya la dirección en la convocatoria de esa asamblea que lleva por lema Avanzando cara o republicanismo galego. Con el objetivo de «reformular» el proyecto «baixo principios republicanos» y «reconstruíndo o espazo con aqueles que aposten pola ruptura e a unidade popular», el partido fundado por Beiras y del que es referente también Martiño Noriega apela «ao entendemento amplo á esquerda do PSOE» con el fin de «recuperar a iniciativa e a ilusión na sociedade galega». En el encuentro con la militancia se abordarán aspectos como la «saída autoritaria da crise do Réxime do 78», que a entender de la dirección de Anova «atopa no bloque de Colón a súa versión máis radicalizada», o el «desafío democrático aberto polo movemento independentista e republicano catalán».

Nueva dirección

En la asamblea se renovará la dirección del partido, con la elección de una nueva coordinadora nacional. No se descarta que el diputado autonómico Antón Sánchez siga como portavoz nacional, aunque será la nueva coordinadora la que lo decida.