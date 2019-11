Teresa Rodríguez pide a Susana Díaz que dimita como diputada «por decencia» tras retirar a la Junta de acusación de ERE

0

Redacción 20/11/2019 10:45 h

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que dimita como diputada en la Cámara andaluza por ser bajo su mandato cuando la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuya sentencia se conoció este martes.

Teresa Rodríguez ha explicado que piden que la líder del PSOE-A deje el escaño «por cuestiones que no tienen que ver con su partido sino con Andalucía» porque «bajo su Presidencia, la Junta decidió retirar la acusación particular de la pieza política de los ERE y eso supone que hoy no podemos pedir responsabilidades civiles para que devuelvan lo malversado».

Esto, a su juicio, viendo la sentencia, «es suficientemente grave como para que ella tenga la decencia de dimitir», si bien, cree que lo que ocurra dentro del PSOE-A «tendrán que hacer limpieza y debatirlo a la interna».

Teresa Rodríguez cree que las responsabilidades del caso ERE «están delimitadas en Andalucía», de ahí que haya advertido de que es «una tontería intentar proyectarlo a nivel estatal».

«El PSOE tiene que hacer limpieza a nivel interno, en Andalucía de forma muy clara», ha sostenido antes de insistir en que su desconfianza hacia los socialistas, al hilo del preacuerdo firmado para un gobierno de coalición, «no es tanto con la corrupción de sus dirigentes a nivel estatal sino por su capacidad para defraudar y no cumplir cuando gobierna lo que anuncia en campaña».