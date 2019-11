El Ayuntamiento de Madrid dice que se cumplió «escrupulosamente el proceso administrativo» abierto por el chalé de Monasterio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 20/11/2019 13:59 h

El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, afirmó este miércoles que se cumplió «escrupulosamente el proceso administrativo» con el expediente de disciplina urbanística abierto por el chalé de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y del portavoz de esta misma formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

«Se cumplió escrupulosamente el proceso administrativo, y no aceptaré que digan que hago dejación de funciones; Si pretende que nos convirtamos en la Stasi (la policía secreta del dictador Ceaucescu) no lo van a conseguir», ha lanzado a PSOE y Más Madrid, a quienes ha dicho que «si ven un hecho ilícito», que lo lleven a «los tribunales».

Técnicos municipales no precintaron la vivienda tras comprobar que había cesado la actividad profesional del despacho del inmueble y, por tanto, no se clausuró el chalé el 8 de octubre. No obstante, el expediente de disciplina urbanística continúa abierto hasta que no se apruebe una nueva licencia, como ya solicitaron, y se realicen las obras para ajustar la situación de la vivienda a la normativa municipal.

Fuentes ha criticado que con el gobierno municipal anterior, el expediente estuvo «tres años vagando de mesa en mesa, de expediente en expediente y con una orden de precinto pendiente de ejecutar».