Ábalos asegura que la sentencia de los ERE «no es un caso del PSOE»

19/11/2019

Para el PSOE, la sentencia de los ERE no tiene nada que ver con el partido. Pese a la condena de dos expresidentes de Andalucía socialistas y de una exministra, el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, subrayó este martes que la sentencia condenatoria por el caso de los ERE en Andalucía «no afecta ni al actual Gobierno ni a la actual dirección del PSOE»

En una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz, Ábalos ha dicho hablar en nombre del partido y del Gobierno para subrayar el «absoluto respeto» hacia esta sentencia que ha condenado a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que «no puede dejar indiferentes a los socialistas». El secretario de Organización recalcó que los hechos juzgados se produjeron entre 2001 y 2009, cuando el presidente en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, «fue como mucho concejal en el Ayuntamiento de Madrid».

El PSOE-A ha vuelto a defender la «honradez y honorabilidad» de los expresidentes de la Junta, toda vez que ha resaltado que el fallo prueba que «no se han enriquecido ilícitamente ni se han llevado un solo euro», y cuando también ha hecho hincapié en que en ningún caso este asunto responde a financiación irregular del partido: «Ni la ha habido ni la hay».

El exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha mostrado su tristeza por la sentencia y ha expresado su apoyo a ambos, de los que ha dicho que «son gente honrada». «No es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo. Pongo las dos manos en el fuego por ellos», afirmó. «Sigo creyendo, pese a la sentencia, que Griñán no se ha llevado ni un euro a su casa; y tendrían que demostrarme lo contrario para que no siguiera poniendo la mano por él», continuó Bono.

PARTIDO POPULAR

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que sea «coherente» y asuma «responsabilidades» por la sentencia de los ERE, ya que, afirma, «llegó al poder censurando injustamente» al PP por corrupción. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está «inhabilitado» para ser presidente del Gobierno si no habla hoy mismo para dar una explicación ante el caso de los ERE y la «sentencia más demoledora de la democracia».

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha expresado la «vergüenza» que suponen las condenas de los ERE para la institución, en lo que supone «un día triste para Andalucía», pero ha recordado que la comunidad ya «se ha despojado de los lastres del pasado» y ha acabado con los tiempos «de corrupción».

CIUDADANOS

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado al jefe de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que diga si va a dimitir después de hacerse pública la sentencia de los ERE: «Nos han robado a los españoles millones y millones de euros», ha subrayado. A través de su cuenta de Twiter, ha recordado que esa misma pregunta se la hizo al presidente en el debate de investidura de julio y después le insistió en los debates electorales del 28A y del 10N, sin obtener respuesta alguna.

Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso. No respondió. Insistí en los debates electorales del #28A y del #10N. Y nada.



Hoy tenemos finalmente la #SentenciaERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros.



¿Va a dimitir, señor Sánchez?

¿SÍ o NO? pic.twitter.com/sTaTW1eBqW — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 19, 2019

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha defendido que hizo «lo correcto» al reclamar que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán entregasen sus actas pues hoy, cuando se ha conocido la sentencia de los ERE, «la Justicia condena 23 años de gobiernos del PSOE por robar el dinero de los parados andaluces».

Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la sentencia por el caso de los ERE es el retrato de una época, la del bipartidismo, que trajo «corrupción y arrogancia». Apunta que ahora, con el Gobierno de coalición, «se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones».

El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha indicado este martes que con la sentencia de los ERE se confirma que dirigentes del PSOE andaluz utilizaron dinero público para «sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción».

El líder de Más País y diputado electo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido llegar hasta el final en el caso de los ERE y «recuperar el dinero de todos y todas». «La corrupción secuestra las instituciones, pudre la esfera pública y solo deja cinismo a su paso. En Madrid, en Valencia o en Andalucía, sin ambages: llegar hasta el final y recuperar el dinero de todos y todas», ha señalado Íñigo Errejón.

El portavoz de Adelante Andalucía (Podemos e IU), Toni Valero, ha considerado que la sentencia del caso de los ERE supone una enmienda a la totalidad a la gestión «torticera» del PSOE en la Junta de Andalucía y cierra una «historia de latrocinio». Valero ha asegurado que con la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE se cierra «una historia de latrocinio» que es clave para entender la desindustrialización de la comunidad y cómo el PSOE «compró» la paz social.

Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la sentencia sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) muestra «la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria». Abascal ha publicado este comentario en su cuenta personal de Twitter poco después de hacerse pública la sentencia de los ERE que condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación.

El presidente de Vox ha acompañado su comentario con una captura de un tuit del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mayo del 2018 pidiendo una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel.

#SentenciaERE" La sentencia de hoy debería tener como respuesta"... el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria. pic.twitter.com/61qS0xdlot — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 19, 2019

«La sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición», escribió entonces Iglesias. «La sentencia de hoy debería tener como respuesta... el aislamiento del partido más corrupto de Europa --responde Abascal este martes--. Pero no lo haréis porque sois iguales».