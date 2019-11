El PP denuncia que Pedro Sánchez teje un «cordón sanitario» para aislarle

0

18/11/2019

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que Pedro Sánchez está «tejiendo un cordón sanitario» para aislarle y que es el presidente del Gobierno en funciones quien ha iniciado un camino que «no es el de los pactos constitucionales» con el partido de la oposición.

En declaraciones tras una reunión del líder del partido, Pablo Casado, con consejeros de Educación populares, así se ha referido Gamarra a la propuesta planteada por algunas voces del partido, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, para establecer un pacto con el PSOE si renuncia a su preacuerdo con Unidas Podemos.

Gamarra ha recordado que Casado ya ha ofrecido once pactos de Estado a Sánchez en las reuniones que ha mantenido en la Moncloa y han recibido «un portazo tras otro». Y sobre la apuesta del expresidente José María Aznar también de una alianza con el PSOE, si no está encabezada por Sánchez, ha dicho que deben moverse en el «ámbito de la realidad y no de la suposición», ya que los pasos de los socialistas no van en la dirección de «contar con el PP».

Fuentes del partido han especificado que no es el PP quien tiene que llamar a Sánchez y que están esperando su llamada, al igual que ha hecho con el resto de partidos, ya que la presión en este ámbito no puede estar sobre el partido de la oposición sino sobre el que tiene que formar gobierno.

Por eso, para la vicesecretaria de los populares la pregunta no es cuál es la postura del PP a este respecto si no «dónde está Sánchez y cuáles son los acuerdos concretos» que está estableciendo con los «comunistas» de Podemos y los independentistas, sobre los que ha reclamado «luz y taquígrafos», informa Efe.

Ha destacado que el propio Aznar ha trasladado que Casado «sabe muy bien lo que tiene que hacer» y que todos los miembros del PP comparten que un acuerdo negociado «en la oscuridad» con Podemos y los independentistas «no puede contar en ningún caso» con el apoyo de este partido, al que cree que Sánchez pretende aislar.

Como muestra de ese «cordón sanitario» que creen que está estableciendo el PSOE, ha citado precisamente la política educativa de la ministra Isabel Celaá, y sus declaraciones sobre la educación concertada, que es «excluyente» y que cree que va a cercenar derechos constitucionales.