Pontón se postula para presidir la Xunta con el aval de la militancia

La Voz de Galicia Susana Luaña

santiago / la voz 15/11/2019 05:00 h

El consello nacional del BNG se reunirá este sábado para abrir el calendario de designación de su candidato a la Xunta con la vista puesta en las elecciones autonómicas del 2020. Aunque serán los militantes los que tengan la última palabra, no parece que Ana Pontón vaya a tener rivales en un proceso que culminará el día 11 de enero con la proclamación de la candidatura que obtenga más votos.

Todos los militantes del BNG podrán presentar su candidatura y participar en las votaciones, ya sea a través de sus asambleas comarcales o por voto telemático, abierto también a los que se encuentren en el extranjero. Las candidaturas precisarán de un aval de 200 militantes y cada uno podrá apoyar una sola candidatura. Las listas se presentarán entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre en la sede nacional del BNG con un apoderado y un suplente. Tras la verificación de los avales, entre los días 2 y 4 de diciembre, las asambleas comarcales presentarán y aprobarán las candidaturas, mientras que los militantes en el exterior podrán hacerlo de forma telemática y con garantías de privacidad entre el 11 y el 13 de diciembre.

Tras el escrutinio final y la publicación el día 11 de enero de la candidatura con más votos, «a proclamación do candidato ou candidata do BNG á presidencia da Xunta de Galiza nas eleccións do 2020 será presentada nun acto nacional nos primeiros días do mes de xaneiro», indica el BNG en el comunicado en el que da a conocer el proceso que se abrirá este sábado con una reunión del consello nacional en la que se debatirá la propuesta de la dirección, por lo que, advierte el Bloque, «pode estar suxeita a cambios».

Ana Pontón Mondelo (Sarria, 1977) fue nombrada portavoz nacional del BNG en la asamblea de febrero del 2016 y en septiembre de ese año logró, como candidata a la Xunta, seis escaños para la formación nacionalista. Bajo su coordinación, el Bloque logró también superar la crisis del 2012 con su escisión en Amio.