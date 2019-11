La dirección del PP quiere acallar el debate interno sobre el posible acuerdo con el PSOE

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 16/11/2019 05:00 h

La dirección del PP quiere acallar cuanto antes el debate interno en el partido sobre la posibilidad de que los populares faciliten la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que este renuncie a formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que necesariamente debería contar con el apoyo o la abstención de los independentistas de ERC. Ante la creciente suma de voces internas que plantean que es necesario proponer una alternativa, independientemente de que esta prospere o no, en lugar de quedarse cruzados de brazos esperando a que se consume la alianza de izquierdas, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, salió ayer para negar cualquier tipo de discrepancias y asegurar que «todo el PP» está en contra del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, pero que es Pedro Sánchez quien ha impedido cualquier otra alternativa. «Ese es el único camino que está marcado», señaló Gamarra al ser preguntada directamente por la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de tratar de buscar un acuerdo para que Sánchez rectifique y renuncie a gobernar con Unidas Podemos. La dirigente popular pidió que no se entre en «elucubraciones» ni se centre la atención «en otro punto donde no está la pelota de la negociación del futuro del Gobierno de España». «La pelota la tiene Pedro Sánchez», insistió, y «solo el PSOE puede frenar todo eso».

Génova elude criticar a Feijoo

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, incidió en la misma línea. Criticó que Sánchez haya escogido «la vía radical», que es «la peor para España» con Unidas Podemos y ERC, y dio por hecho que el PP no hará una propuesta alternativa al asegurar que harán «una oposición firme y constructiva» en la próxima legislatura. Montesinos reveló que Pablo Casado llamó por teléfono la misma noche de las elecciones a Pedro Sánchez y que este no le cogió el teléfono, lo que da idea de la nula disposición del líder del PSOE a plantear siquiera una alternativa que no sea la del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En el PSOE admiten que Sánchez no cogió esa llamada, pero aseguran que al día siguiente envió un mensaje telefónico a Casado en el que se ponía a su disposición para escucharle. Tras ello, Casado se dio por enterado y desde entonces no ha habido más contactos entre ambos.

Montesinos criticó que Sánchez «no haya llamado al líder de la oposición, pero sí se ha dado un abrazo con Iglesias y corteja a Esquerra». «Trabajamos sobre hechos y no hipótesis, ayer empezó a cortejar a Esquerra, se ha abrazado a Iglesias y esos son los hechos», señaló para no valorar la posibilidad de que el PP llegue a un acuerdo o plantee la abstención para hacer que Sánchez rectifique. Eludió, sin embargo, criticar a quienes defienden esa posición en el partido asegurando que el PP es una formación «muy grande, transversal, en el que dialogamos y hablamos». «Lo hicimos en el comité ejecutivo pero todo el PP cree que el tándem es malo para España, malo para la libertad educativa, para la economía», señaló, para dejar claro que la posición de Casado no fue objetada en la reunión de la dirección del PP.

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, insistió, sin embargo, en la tesis de Feijoo de que el PP tendría «las puertas abiertas» para hablar con el PSOE «si alguien» de ese partido «para» el acuerdo con Podemos.