La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si los cortes en la AP-7 y el AVE en Cataluña son delitos de terrorismo

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid / Colpisa 14/11/2019 22:16 h

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido los atestados policiales de los actos de protesta y sabotaje en la AP-7 y en la línea del AVE en Bàscara (Gerona), organizados por Tsunami Democràtic, la plataforma a quien el juez instructor Manuel García Castellón investiga en una pieza separada de la operación Judas. Los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil consideran que la investigación sobre los convocantes y los actos llevados a cabo podría ayudar a la identificación de los responsables de este colectivo.

Tsunami preconiza la «no violencia» y la desobediencia activa, y se mueve a través de las redes sociales, una aplicación de móvil restringida y el canal Telegram de mensajería móvil instantánea. Precisamente, el juez de la operación Judas, la causa por la que están en prisión siete integrantes de los CDR acusados de delitos de terrorismo, abrió una investigación por los mismos hechos contra la plataforma. En esta pieza secreta ha ordenado cerrar sus páginas web y perfiles en redes sociales, pero los responsables de Tsunami eludieron la clausura, pues los servidores están en el extranjero.

Fuentes de la Audiencia Nacional aclararon este jueves que la remisión de estos atestados no se centra tanto en las protestas violentas en sí como en la organización de las mismas, por lo que el objetivo no es asumir las investigaciones abiertas contra los más de doscientos detenidos que han dejado las movilizaciones (170 identificados por desórdenes públicos solo por los actos de Girona), sino en seguir indagando en la estructura que dirige. Un cometido que está provocando quebraderos de cabeza a los investigadores. Para la Policía, el seguimiento a los cabecillas de Tsunami no evita que algunos de los comunicados del colectivo o de los CDR refuercen la tesis de que las acciones tras las elecciones del domingo se puedan investigar judicialmente como un delito de terrorismo.

Los CDR se felicitaron por las protestas de los últimos días y de las pérdidas económicas generadas, y aseguraban que el caos seguirá, con una amenaza: «Independencia o barbarie». El fiscal tiene ahora en su mano incorporar estos atestados a la causa contra Tsunami para reforzar la tesis terrorista de sus acciones.