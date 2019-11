Desde los más tardíos a los que votaron en 30 segundos: las anécdotas de este 10N

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 10/11/2019 12:23 h

La tranquilidad está siendo la tónica general de esta nueva cita con las urnas para los españoles. El 10N ha comenzado con la apertura de los colegios electorales de las 9 de la mañana (a las 10 en Canarias). Un total de 22.867 centros que recogerán los votos de 37 millones de españoles, 2,7 millones de gallegos.

En Galicia también ha reinado el orden, salvo por las incidencias en cinco mesas electorales de la comunidad. Y es que en tres casos de A Coruña, en dos en Ourense, los miembros de la mesa han llegado tarde. Las mesas coruñesas más tardías han sido las de Abegondo, Ponteceso, y un caso en la capital. En el caso de Ourense, las dos mesas con retraso se han dado en la ciudad.

Y es que los retrasos son detalles que entran dentro de lo habitual en este tipo de jornadas. En total, en todo el país, son más de 178.600 los ciudadanos que se están encargando de atender las 59.583 mesas, las mismas que en los comicios generales de abril.

Precisamente la última mesa electoral en constituirse en Galicia, a las 9.29 horas, ha sido la del Jardín Maternal de O Couto, en Ourense. El motivo: existían diferencias entre los miembros de la misma.

En A Coruña, en el colegio del centro cívico de San Pedro de Visma se presentaron dos presidentes para la misma mesa, decidiendo la Junta Electoral de Zona el que finalmente fue nombrado.

En el colegio de Recimil-Ferrol se tuvo que constituir una mesa con miembros de otra ya que se habían ido los suplentes.

En el Centro de Formación de Someso, en A Coruña, faltaban papeletas y documentación en tres mesas.

En Teo, en la Escuela de Casalonga, se encontró la cerradura con pegamento, pero se abrió el colegio y se constituyeron las dos mesas existentes a las 9 horas.

En Ourense, en el colegio Ferrol de la Universidad no se presentó ningún miembro de la mesa, ni titulares ni suplentes, y también faltaron miembros de la mesa en otros siete colegios electorales de Ourense. Además, en una mesa del colegio electoral del Edificio Jurídico Empresarial faltaban dos urnas.

En Lugo, en el colegio electoral Las Casitas de la Plaza do Campo da Compañía, en Monforte, y siguiendo instrucciones de la Junta Electoral, se ha constituido la mesa teniendo como segundo vocal al primer elector de esa mesa.

Votación de récord

Entre los que más han madrugado y que más rápido lo han hecho están los ocho vecinos de Villarroya, en La Rioja. En este 10N han conseguido votar en solo 32 segundos, un proceso que tenían desde hace cuatro años en diez segundos más.

Como recoge EFE, su sistema en este caso ha sido colocarse en fila, en un orden establecido previamente, para realizar las votaciones e introducir las papeletas en las urnas lo antes posible. Así han conseguido parar el cronómetro en 32 segundos y 25 centésimas en su empeño en ser el primer pueblo de España en cerrar el colegio en cada elección, lo que han hecho ante la mirada de una decena de periodistas, familiares de otros pueblos y curiosos.

«Es un orgullo para nosotros», ha subrayado el presidente de la mesa, Roberto Pérez, al que por primera vez le ha tocado ejercer esta función, y ha reconocido que «es importante que todos nos llevemos bien porque si uno se hubiera quedado en la cama, nos hace la puñeta».

Villarroya es uno de esos pueblos de «la España vacía», con menos de una docena de habitantes censados y una treintena de casas.

Colegio inundado

Esta jornada está quedando marcada además por el tiempo y por el temporal que está asolando prácticamente a toda la Península. Una circunstancia que ha obligado a los vecinos de Xove, en Gijón, ha realizar un traslado. El gimnasio en el que estaba previsto disponer las mesas electorales se ha inundado, por lo que éstas, finalmente, han quedado dispuestas en dos aulas de infantil del centro escolar.

En un caso balear, el problema ha venido derivado de la indisposición de uno de los miembros de la mesa. Y es que el segundo vocal del colegio Juan de la Cierva de Palma de Mallorca se ha encontrando mal de manera «repentina», según informa Europa Press. Este hombre ha tenido que abandonar el colegio antes de que se constituyera la mesa, dándose la circunstancia de que su suplente también se había ido al ver que el segundo vocal estaba presente.

Presidente invidente

También ha llamado la atención que un invidente sea el presidente de una mesa en Alicante. Se llama César Puente y, con la ayuda de una amiga que le facilita la identificación de cada votante, está realizando a la perfección su labor.

«Es la primera vez que me toca participar en unas elecciones y tengo mucha ilusión por ejercer en la mesa», ha relatado a Efe. César Puente ha explicado también que, al abrirse el colegio a las 9 horas, ha sentido «un poco de nervios: no sé si lo voy a hacer bien o no», aunque con el paso de los minutos ha ganado en confianza.

Mala relación

En el caso de Zaragoza, los desencuentros han tenido que quedar a un lado este 10N. Ha sido la anécdota curiosa de la jornada en la comunidad de Aragón: dos miembros de una mesa electoral han comunicado que no tienen buena relación entre ellos. Al margen de prolongar el problema, ambos han tenido que conformarse. Y es que el esgrimido no era un motivo para no seguir en sus puestos.

Notarios de guardia

Entre las curioridades menos conocidas del día está el de un cuerpo de profesionales que hoy está de guardia. Se trata de 3.000 notarios en todo el país. Deben estar disponibles para la jornada de votación y su intervención puede ser requerida en varias fases del proceso. Estos profesionales han de estar listos para actuar en su notaría desde las ocho de la mañana, una hora antes de que se abran los colegios electorales, y hasta las nueve de la noche, una hora después de que se cierren.

Como apunta Europa Press, su intervención puede ser requerida para certificar alguna incidencia en los colegios electorales o incluso pueden ser llamados para un partido político durante toda la jornada de votación. Si alguien les impide ejercer su labor, el notario podrá requerir el auxilio de los agentes de la autoridad.