Dos exconsejeros andaluces imitan a Manuel Chaves y abandonan la comisión de Faffe

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 08/11/2019 12:28 h

Los ex consejeros socialistas Javier Carnero y José Sánchez Maldonado imitan al expresidente Manuel Chaves y han abandonado este viernes la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tras haber hecho una breve intervención para denunciar que los partidos del Gobierno autonómico, PP-A y Ciudadanos (Cs), solo han pretendido montar un «circo» y un «espectáculo» a 48 horas de las elecciones generales del domingo.

Carnero ha sido el primero en comparecer este viernes ante la comisión, en la que también están previstas las comparecencias del exconsejero de Empleo José Sánchez Maldonado y la del exconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública Antonio Ramírez de Arellano, así como la del propietario del prostíbulo Don Angelo, José Ruiz García, informa Europa Press.

Al igual que hizo ayer el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que fue el único en comparecer ante la comisión de investigación, Carnero ha expuesto una breve intervención y se ha acogido a su derecho a «no declarar» y ha abandonado la sala.

A su juicio, los partidos del Gobierno sólo persiguen «enturbiar, enmarañar, retorcer la verdad e intoxicar, montando un circo mediático a 48 horas de las elecciones». «Solo quieren vernos hacer el paseíllo a personas cuyo honor está siendo claramente cuestionado y vilipendiado», ha dicho.

Tras la decisión de Carnero de abandonar la sala, el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), ha manifestado que se ha producido otra «grandísima falta de respeto a los andaluces, al Parlamento y al Estatuto de Autonomía». Ha criticado que haya abandonado la sala acogiéndose al derecho «a no declarar», que «no existe» y sin argumentar «base jurídica alguna». Ha añadido que Carnero, diputado autonómico, no se encuentra inmerso en ningún proceso judicial penal, y, en consecuencia, tiene la «obligación legal de comparecer ante la comisión».

Por su parte, el exconsejero José Sánchez Maldonado ha abandonado, tras una breve intervención inicial, la sala de la comisión. «El Parlamento no puede servir como plató del debate electoral, el Parlamento debe ser neutral políticamente hablando, como lo ha sido siempre», ha argumentado Sánchez Maldonado. Así, ha dicho que no iba a ser «participe» de transformar este Parlamento en un instrumento que «influya» en el resultado electoral, informa Efe. En su opinión, a la oposición no le importa «buscar la verdad», sino tratar de obtener «una serie de réditos políticos y electorales».