Los microcréditos logrados por el PSOE en 13 días para la campaña duplican a los obtenidos en abril

La Voz de Galicia Ana Balseiro

Madrid / La Voz 06/11/2019 05:00 h

En época de rentabilidad prácticamente cero para los ahorros, colaborar en la financiación de las campañas electorales puede ser una opción atractiva. Esa parece ser la explicación del éxito de los microcréditos que el PSOE puso en marcha el pasado 21 de octubre para recaudar fondos para esta campaña y que en solo 13 días duplicó lo conseguido hace seis meses, en los comicios generales de abril.

La clave de tal éxito, que hizo que los socialistas cerraran el pasado sábado la campaña con cinco millones de euros, está en el tipo de interés de los préstamos: un nada desdeñable 2,5 anual. La cifra no solo disparó su atractivo comparado con el cero (o casi) que, de media, las entidades bancarias ofrecen por los depósitos, sino que además era medio punto superior al de la campaña del 28A. Cabe recordar que entre esas generales y las autonómicas y municipales de mayo, el PSOE recaudó del orden de 6,5 millones a través de este tipo de aportaciones de la ciudadanía.

No es una donación

En su web, los socialistas explican que el microcrédito «no es una donación» y que la cantidad que el ciudadano le preste le será reembolsada «en unos meses», junto con los intereses generados hasta ese momento, a cargo de las subvenciones electorales que reciba el partido en función de los resultados de los comicios.

¿Cómo funciona el proceso? Es sencillo. Únicamente hay que cumplimentar un formulario online con los datos personales y la cantidad que se quiere prestar (hasta 10.000 euros, el máximo que permite la Ley de Financiación de Partidos Políticos). El envío de un código por correo electrónico para identificar la transferencia bancaria completa el proceso, que concluye con la recepción del contrato del micropréstamo, remunerado con un 2,5 % anual.

Aunque el PSOE ha sido el último partido en sumarse a esta fórmula que Podemos lleva años utilizando y que también la formación de Íñigo Errejón, Más País, emplea, ha sido el que mayor éxito ha logrado gracias a los intereses que abona. En el caso de Podemos y Más Madrid, la remuneración por los préstamos ciudadanos es cero.

El récord de Unidas Podemos

Hasta ayer, la campaña de los de Iglesias -con aportaciones a partir de 50 euros- rebasaba los 2.575.000 euros. El pasado fin de semana, en un acto de campaña en A Coruña, el líder de la formación morada agradecía la colaboración, que les había hecho «batir el récord en forma de microcréditos» (2,8 millones en el 2015) y poder sentir el «orgullo» de no deber dinero a ningún banquero. Más Madrid, por su parte, recaudó hasta este martes 235.400 euros. Desde el PSOE explicaron que un 55 % de las aportaciones recibidas no provenía de afiliados. Y es que, como reza el dicho, el dinero no tiene color.