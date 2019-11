Marina Ortega: «La derecha intenta generar desánimo con la política, y debemos rebelarnos»

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 06/11/2019 05:00 h

Llegó a la política activa en el 2015, como concejala, y ahora Marina Ortega (O Carballiño, 1983) representa una de las nuevas caras del socialismo gallego, fiel a Gonzalo Caballero y al proyecto que encarna Sánchez.

-¿Qué le pareció el debate electoral?

-Me pareció que el único candidato que ofreció propuestas para nuestro país y para mejorar la vida de las personas fue Pedro Sánchez.

-¿Y no se quedó con ganas de decirle un par de cosas al candidato de Vox?

-Pues no, porque Pedro Sánchez representó muy bien los valores socialistas y eso consiste en que, ante los ataques, nosotros disparamos con propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente, y creo además que eso es lo que se espera de nosotros.

-Más allá de Sánchez, ¿podría decirme quién fue el segundo aspirante que más le gustó?

-Lo importante es quién ganó el debate, porque en estas elecciones hay que decidirse solo por uno, y creo que lo único que puede representar estabilidad, solvencia y centralidad es el voto al PSOE. El PP, por ejemplo, está liderado por una persona que, en mi opinión, no tiene el perfil adecuado para ser presidente del Gobierno.

-¿No le gustaría entonces que el PSOE pudiera gobernar gracias a la abstención del PP?

-Yo no le voy a poner deberes a ningún partido, lo que me gustaría es que el PSOE gobernara con una mayoría solvente para poder llevar a cabo medidas como las que impulsamos con solo 84 diputados, como la subida del salario mínimo o de las pensiones, que es algo muy importante en Ourense, y por extensión en Galicia, porque tenemos las pensiones más bajas.

-¿Eso de defender que gobierne la lista más votada es ahora o para siempre?

-Es una respuesta al bloqueo provocado por las derechas y por Unidas Podemos, un intento de desatascar la situación. Nosotros somos conscientes de que estas elecciones son muy importantes, porque la derecha intenta generar desánimo con la política, y debemos rebelarnos. ¿Cómo? Pues movilizándonos y yendo a votar porque estas elecciones son vitales para el futuro del país.

-¿Qué significa ser socialista en Ourense?

-Significa ser de una provincia que tiene muchas posibilidades, pero que el PP no supo aprovechar ni desde la Diputación ni tampoco desde el Gobierno de la Xunta. El PP no logró situar a Ourense en el mapa, y por eso me honra encarnar la opción socialista que apuesta por mejorar la vida de la gente.

-¿Y en qué ha mejorado Ourense con el PSOE?

-Para empezar, 108.000 pensionistas ourensanos vieron revalorizadas sus pensiones, pero, además, recuperamos la sanidad universal, la cotización gratuita para cuidar a los dependientes y le hemos dado máxima prioridad a inversiones públicas como la del AVE.

-Desde la Xunta ponen en duda que se vaya a cumplir el plazo previsto para el AVE.

-Se cumplirá, somos gente de palabra. Los plazos están ahí comprometidos, pero hay que señalar que el único retraso significativo que acumula la construcción del AVE se produjo durante los últimos tres años de la Administración del PP.

-¿Volverá a ser la fuerza más votada en Galicia, como en abril?

-Confío en que sí. Lo que ocurrió en abril es muy importante porque nuestra victoria infundió temor al PP, porque es la constatación de que su ciclo en Galicia ha llegado a su fin.