Archivan la causa contra 16 guardias civiles acusados en el caso del Tarajal

La Voz de Galicia La voz

Redacción / Agencias 31/10/2019 11:57 h

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado nuevamente la causa contra los 16 guardias civiles acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio por la muerte en febrero del 2014 de quince inmigrantes en la frontera del Tarajal cuando intentaban alcanzar a nado la costa, informa Efe.

En el auto, la jueza acuerda el archivo de la causa en aplicación de la llamada doctrina Botín, que en el 2007 estableció el Tribunal Supremo en el caso del entonces presidente del Banco Santander (Emilio Botín), y según la cual en procesos tramitados como procedimiento abreviado no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la Fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo.

Por ello, en este caso la jueza entiende que no es posible proceder a la apertura de juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular, que ejercen varias oenegés, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

En este sentido, destaca el auto: «Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen, como ha quedado indicado desde el principio, bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha».

De esta forma, estima sustancialmente el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de continuación de la causa y decreta el sobreseimiento provisional respecto de la totalidad de los investigados por los delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio, y mantiene el archivo provisional que ya decretó respecto a los delitos de lesiones y el sobreseimiento libre por el delito de prevaricación administrativa.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero del 2014, cuando cientos de personas se lanzaron al mar para llegar a España a nado y quince murieron ahogadas en la playa ceutí del Tarajal, mientras los guardias civiles investigados disparaban bolas de goma y botes de humo al mar en el que nadaban para disuadirlos «en defensa de las fronteras españolas».

El 15 de octubre del 2015 el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dictaba el primer sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las «devoluciones en caliente» a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil.

Sin embargo, el 13 de enero del 2017, la Audiencia de Ceuta admitía los recursos de apelación de la CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatorio DESC, y ordenaba reabrir la investigación, pero el 27 de enero del 2018 la misma Audiencia de Ceuta volvía a archivar el caso Tarajal.

A finales de agosto del 2018 se reabría nuevamente el caso y 24 de septiembre de este año la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta procesaba a los 16 guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio.

Ahora, el auto de la jueza María de la Luz Lozano vuelve a archivar la causa concediendo un plazo de cinco días a las partes implicadas para poder interponer un recurso.