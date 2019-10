El Gobierno se prepara para un recrudecimiento de los disturbios en Cataluña los próximos días

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Nacho de la Fuente

La Voz 30/10/2019 11:39 h

El Gobierno de España se prepara para un recrudecimiento de las acciones violentas en Cataluña en los próximos días. El arranque de la campaña de las elecciones generales la noche de este jueves, la visita de los reyes para entregar los premios Princesa de Girona en Barcelona el 4 y 5 de noviembre y la jornada de reflexión del 9N son las fechas calientes para que se intensifiquen los disturbios en Cataluña. Las plataformas independentistas quieren reventar como sea la campaña electoral del 10N y los días posteriores para recuperar el protagonismo en los telediarios internacionales y que el nombre de Cataluña vuelva a sonar en Europa.

Arran, la organización juvenil de la CUP, ya ha anunciado protestas ante el viaje de los monarcas a la capital catalana y Tsunami Democràtic ha pedido a sus seguidores que estén movilizados el día antes de las elecciones generales del 10-N y los posteriores, 11, 12 y 13, tal y como avanza hoy el diario El Mundo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya manifestó hace días en varias entrevistas que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado son conscientes de que el independentismo radical quiere «cronificar» la situación en Cataluña para que no se deje de hablar del «procés» en Europa y mantener viva la intención de independizarse de España.

Tanto los mandos de Mossos, como la Policía Nacional y la Guardia Civil están preparados para esta nueva fase que aspira a mantener en el tiempo los brotes de violencia para reivindicar por tierra, mar y aire la separación unilateral de España.

Societat Civil Catalana denuncia a Paluzie

Societat Civil Catalana (SCC) ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía a la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, por presunto delito de incitación a la violencia y desórdenes públicos, y delito de odio al decir que los altercados «hacen visible el conflicto» de Cataluña.

En declaraciones a los periodistas ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el vicepresidente de SCC, Javier Marin, ha considerado que Paluzie hizo declaraciones en TV3 que ha tachado de irresponsables y que, por su papel de líder social, puede «volver a incendiar las calles de Barcelona», informa Efe.

Pedro Sánchez atribuye la violencia independentista a su menor movilización

En una entrevista hoy en Antena 3, Sánchez ha considerado que la defensa de la violencia que ha hecho la Asamblea Nacional Catalana demuestra que el independentismo está en este momento «atrapado en sus propias mentiras» y justificando dicha violencia ante la falta de movilización.

«En Cataluña el problema no es la independencia, que no se va a dar. No se va a dar nunca», ha recalcado Sánchez en esta entrevista en la que subraya que el independentismo es «un movimiento contracorriente» que no ha encontrado ningún apoyo en el exterior, informa Efe.

Sánchez ha defendido la «extraordinaria coordinación» de las fuerzas de seguridad y el papel de los Mossos, y ha criticado a la Generalitat por pretender investigar a su propio cuerpo policial como si hubiera participado en «enfrentamientos», cuando lo que ha hecho ha sido defender a los catalanes, «independentistas y no independentistas», de los violentos.

Ha lamentado que el líder del PP, Pablo Casado, le prometiera lealtad con el tema catalán y nada más salir de su despacho le criticase, aunque lo ha atribuido a la campaña, y ha recordado que la sentencia del «procés» se refiere a unos hechos acaecidos cuando los populares estaban al frente del Gobierno.

Y ha considerado que la ultraderecha y el independentismo comparten el mismo discurso: El independentismo catalán más radical dice que Cataluña «solo hay una» y la ultraderecha defiende solo esa España que dice que «le pertenece».