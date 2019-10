El excomisario Villarejo seguirá en prisión provisional tras superar la barrera de los dos años

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 28/10/2019 15:33 h

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este 3 de noviembre cumple dos años en preventiva, atendiendo a que concurren un elevado riesgo de fuga, «un evidente riesgo de reiteración delictiva» así como «alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba».

En un auto de 19 páginas notificado este lunes tras la celebración de una vista que se prolongó durante dos horas el pasado jueves, el juez acuerda la prórroga, que puede llegar a ser de otros dos años mientras no medie juicio y sentencia y descarta que las razones de salud que alegó el comisario sean suficientes para ponerle en libertad, dado que no se trata de «graves padecimientos» que no puedan ser atendidos en prisión en los términos que fija la ley, informa Europa Press.

«La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en el tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado», dice García Castellón.