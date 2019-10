El PP denuncia que hay un pacto PSOE-Vox ya «en marcha» para debilitar a Pablo Casado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 28/10/2019 16:04 h

El Partido Popular está convencido de que el PSOE y Vox han alcanzado un pacto, que está ya «funcionando» y «en marcha», para debilitar al PP que permitiría a Pedro Sánchez continuar en la Moncloa y a Santiago Abascal aumentar su respaldo en las elecciones generales del 10 de noviembre.

Fuentes de la dirección del PP creen evidente que Pedro Sánchez necesita un PP débil frente a la tendencia alcista que los sondeos dan a Casado y, por eso, está impulsando una estrategia para ceder protagonismo a Vox e impedir que Casado siga creciendo, informa Efe.

Los de Abascal, por su parte, se estarían dejando utilizar por el PSOE para aumentar su base electoral, lo que, según las fuentes, podría deparar el 10N en la sede de Vox el mismo escenario agridulce que el de la noche del 28 de abril.

Pese a esta estrategia «clara» de Sánchez de polarizar el voto, las fuentes del PP señalan que no van a «perder ni un minuto» en combatirla. Solo, dicen, van a explicar a los ciudadanos que existe y que el PSOE y Vox «hablan», porque los intereses de ambos son complementarios y el eje de sus campañas es «retroalimentarse mutuamente».

Y es que, según apuntan, no sería la primera vez que Sánchez deja de lado los principios socialistas para emprender una estrategia con quienes no piensan como él. En esta ocasión, añaden, el líder del PSOE ha visto cómo ha fracasado en la formación de gobierno -el único candidato que no lo ha conseguido- y que es incapaz de resolver los problemas de los españoles y, por eso, lo único a lo que puede recurrir es a polarizar el voto y aupar a otros partidos que pueden competir con el PP.

En cualquier caso, los populares centrarán su campaña electoral, que iniciarán la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en Sevilla con el lema «Por todo lo que nos une» y cerrarán en Madrid el viernes 8, resaltando que cuentan con un proyecto renovado y un programa riguroso que es el único que incluye memoria económica.

Tratarán de demostrar que solo ellos son la alternativa al PSOE y los únicos que saben y pueden resolver los problemas de los ciudadanos como han demostrado en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna.

Así lo ha explicado el secretario general y director de la campaña electoral del PP, Teodoro García Egea, este lunes en un encuentro con periodistas, en el que ha dicho que el único adversario de Casado es Pedro Sánchez.

«Mientras unos están discutiendo por ver quién desciende a segunda, nosotros estamos por ganar la liga», ha afirmado García Egea, que ha diseñado una campaña que llevará al presidente del PP a recorrer cerca de 6.000 kilómetros y estar presente en doce comunidades autónomas.