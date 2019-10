Feijoo defiende la política útil: «que no nos hagan elegir entre papá y mamá, Galicia y España»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 27/10/2019 05:00 h

Cinco presidentes autonómicos del PP aseguraron ayer que las propuestas políticas y económicas que lleva en su candidatura a la Presidencia del Gobierno, el presidente popular Pablo Casado, ya se aplican en sus comunidades y han sostenido que es el modelo que necesita España.

En la mesa redonda Gobiernos de Sentido Común --moderada por Teodoro García Egea en el marco de la XXIV Interparlamentaria popular--, Alberto Núñez Feijoo, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el andaluz Juanma Moreno defendieron sus políticas de creación de empleo, bajada de impuestos y apoyo al sistema constitucional autonómico frente a los posicionamientos soberanistas.

En ese sentido, el presidente gallego pidió estar «muy centrado» en los problemas de la gente. «Son nuestros problemas», aseguró, al tiempo que defendió «la política útil, con principios, que resuelve problemas, que no crea conflictos». Frente a quienes quieren hacer de su autonomía un «estado-nación», Feijoo dijo: «España es un país que funciona, un gran país y no es irremediable» y puso a sus compañeros como «presidentes que no tienen más objetivo que querer a España».

Para Feijoo, «se puede reivindicar la tierra sin menospreciar el conjunto» y subrayó: «Que no nos hagan elegir entre papá y mamá, entre Galicia y España, porque somos lo mismo, una gran nación», que tiene 17 comunidades. «Lo importante son los 47 millones de españoles», planteó. De cara al 10N, aseguró que el PSOE tiene «un gran programa electoral pero no de gobierno», tiene «candidato pero no presidente del gobierno»; y que cuenta «cuentos», informa Europa Press. Ante ello, Feijoo aseguró que el PP viene «a hacer cuentos después de cuadrar las cuentas» y criticó que por primera vez se entregue a las autonomías menos del 50% del IVA y del IRPF.

Sobre la reunión de líderes independentistas el viernes, Feijoo opinó que «el principal problema no es que se reúnan, el problema real es que esos son los socios de gobierno en todas las comunidades del PSOE».

«Insumisión política»

De Cataluña, Feijoo consideró que hay una «insumisión política» en la que «los primeros responsables son el propio gobierno autonómico» y ha agradecido la labor de la Policía Nacional y de los Mossos por defender a las familias y al Estado de Derecho. Ha señalado que el PP pretende garantizar «la convivencia» y se ha comprometido a ayudar a «reconstruir lo que se ha desmoronado en los últimos años», informa Efe.