Íñigo Errejón: «En Galicia lograremos al menos dos diputados»

La Voz de Galicia Alberto Mahía

A Coruña / la voz 26/10/2019 05:00 h

A Íñigo Errejón Galván (Madrid, 14 de diciembre de 1983) se le hace una pregunta y responde cuatro que llenarían una plana entera de periódico a velocidad del AVE. Y, a veces, no a lo que se le pide. Lleva con honra ser el único candidato a la presidencia en decir antes de unas elecciones con quién quiere pactar «para formar un Gobierno progresista». Ayer estuvo en A Coruña acompañado de la cabeza de lista de Más País por A Coruña, Carolina Bescansa. Dieron un mitin. Su formación, en Galicia, solo se presentará en esta provincia y en la de Pontevedra, con Daniel Liceras al frente. Errejón los ve de diputados. De eso está seguro. Como de que nunca se pondrá un tatuaje.

-¿Cómo le irá a Más País en Galicia?

-Tomamos la decisión de presentarnos allí donde poder ayudar, de ofrecer garantías para que el bloque progresista sume. Entiendo que la postura no gustará a ciudadanos de Lugo y Ourense que nos quieran votar. No hemos dado importancia a las siglas, sino al progresismo. En las comunidades donde hay Gobiernos conservadores se puede vivir de forma gravosa la incapacidad de la izquierda en ponerse de acuerdo. Cuando las fuerzas de derechas necesitan formar Gobierno, lo hacen. En Galicia lograremos, al menos, dos diputados.

-¿Se beneficiarán de la división de la izquierda en esta comunidad, de los descontentos, de los enfrentamientos?

-Una cosa es el ámbito gallego y otra, el español. Los progresistas tienen que salir de casa para ir a votar. Somos fundamentales en la lucha contra la abstención y contra el bloqueo para formar Gobierno. Estas elecciones han llegado porque quienes tenían que alcanzar un acuerdo no lo hicieron. Que no haya Gobierno no es culpa de los ciudadanos, sino de los líderes de los partidos. Porque ellos no sufren las consecuencias. La incapacidad de los líderes progresistas para formar Gobierno le ha dado alas a la derecha.

-No me ha contestado. Le preguntaba si desea pescar en el caladero de votos de los descontentos...

-Tengo muchos familiares y amigos que votaron progresista y que sienten que su voto se maltrató. Los ciudadanos sí cumplieron. Los líderes, no. Parte de esos ciudadanos pueden estar decepcionados. Puede que mucha de esa gente gracias a la aparición de Más País acuda a votar y confíe en nosotros. Nuestra irrupción tiene sentido para sacar a mucha gente de la abstención.

-Es usted el único político que antes de las elecciones dice con quién va a pactar...

-Antes de que se abran las urnas ya lo decimos, y va a ser para formar un Gobierno progresista. Estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. ¿Cómo vamos a salir de ese bucle? Pues anunciando con quién vamos a pactar. Casado no quiere decir que pacta con Vox. Sánchez debe dejar claro con quién quiere pactar. Pablo Iglesias también debe hacerlo. Si el voto es una entrega de confianza, antes has de decir con quién quieres unirte.

-¿Está más cerca del programa socialista o de Unidas Podemos?

-En España se hizo mucha frivolidad con los programas. No tenemos Gobierno, pero no por los programas. Estamos sin Gobierno porque primó lo de uno a los intereses colectivos.

-¿Qué les diría a los que piensan que usted es cada día menos «rojo»?

-No basta con decir lo que está mal. Eso ya lo sabemos. No nos podemos conformar con ideas moralmente más hermosas, sino en ser más útil. Se necesita otra visión de la izquierda.