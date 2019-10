La seguridad, la mayor inquietud del Gobierno para la exhumación de Franco

0

La Voz de Galicia Fran Balado

MADRID / La Voz 24/10/2019 05:00 h

Nada puede fallar. Es la gran obsesión de un Gobierno que, al fin, y tras un largo recorrido en los tribunales, se dispone a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para proceder a su reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, una operación que todos sus rivales en las elecciones del próximo 10 de noviembre califican de electoralista por realizarse a unos días del comienzo de la campaña.

En ese intento de no dejar nada en manos del azar y que no surjan imprevistos de última hora, los miembros del amplio dispositivo que a partir de este jueves a las 10.30 participará en la operación se han pasado las últimas horas acondicionando estos dos escenarios de la zona norte de Madrid. En línea recta están separados por 30 kilómetros, los que tendrá que cubrir en menos de un cuarto de hora el helicóptero Super Puma del Ejército del Aire si la niebla y, sobre todo, el viento, lo permiten. En caso de que el piloto decida que el día está impracticable, dos coches fúnebres están preparados para trasladar hasta El Pardo el cadáver embalsamado de Franco en un trayecto de 40 minutos bajo unas imponentes medidas de seguridad.

Precisamente, la seguridad es uno de los puntos más delicados. Moncloa trató de proteger las identidades de la funeraria, el médico forense y la marmolería que han tenido que movilizar para proceder a la exhumación. Esta última, Hermanos Verdugo, una empresa familiar de un pequeño pueblo de Cuenca que tiene la encomienda de levantar la losa de 1.500 kilos bajo la que descansan los restos del dictador, está siendo víctima de amenazas por parte de grupos ultras hasta el punto de que ayer remitieron un comunicado a la agencia Efe en el que denuncian que son objeto de una campaña de «insultos, falsas acusaciones y amenazas» cuando sus «únicos ideales son la honradez y el trabajo».

En aras de preservar la seguridad y ante el temor de que se registren enfrentamientos entre nostálgicos del régimen y activistas por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la Delegación del Gobierno en Madrid rechazó este miércoles las solicitudes de la Fundación Francisco Franco y la Asociación Reivindicativa Raíces para concentrarse en Mingorrubio para rezar, cantar y realizar ofrendas florales en honor al dictador. El Ejecutivo alegó la existencia de «riesgo cierto y concreto de alteraciones de orden público». La Fundación Francisco Franco presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el que confía poder lograr el permiso. No obstante, los encargados de la seguridad no descartan que, a pesar de la prohibición, acudan a la zona grupos de alborotadores a título particular.

Críticas de Isabel Díaz Ayuso

La que no pareció comprender muy bien la decisión de la delegada del Gobierno fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, quien denunció un doble rasero de María Paz García Vera por sí haber autorizado el pasado fin de semana una concentración de apoyo al independentismo catalán en pleno centro de la capital en la que se acabó con sillas volando y personas mayores corriendo» por la plaza de Callao.

La proximidad de la exhumación con el 10N ha generado críticas por parte de todos los partidos, que acusan al Gobierno socialista de estar actuando en clave electoral. Entre los críticos está también el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, quien deslizó que la operación podía haberse aplazado hasta después de los comicios. En el Gobierno alegan que lo intentaron hace meses, pero que la actuación de los tribunales es la que ha determinado esta fecha.