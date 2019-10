Quinta llamada sin respuesta de Torra a Sánchez, al que reclama «visión de Estado»

0

Redacción 23/10/2019

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este miércoles «visión de Estado» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras haberle llamado una quinta vez sin obtener respuesta.

«Pedimos a Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos visión de Estado. Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono», ha lamentado en la sesión de control en el Parlamento catalán en respuesta al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Según Torra, él es el que debe hablar «de tu a tu» con Sánchez, e irónicamente le ha pedido a Iceta que le pase el teléfono cuando hable con el presidente del Gobierno, informa Efe.

Miquel Iceta ha pedido a Quim Torra que no busque «excusas» a su mala gestión de los altercados en protestas contra la sentencia del «procés», y le ha reclamado que reúna a todos los partidos catalanes antes de «hablar en nombre del país».

«Si quiere hablar en nombre de todos, si quiere ejercer con plenitud su responsabilidad institucional y hablar en nombre del país, que es lo que parece que quiere; reúnanos, hable, conozca la opinión de todos los grupos parlamentarios», le ha dicho.

Sánchez avisa al Parlamento catalán

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes por segunda vez a la mayoría independentista del Parlamento catalán de que «quien cruce la frontera de la ley encontrará la respuesta firme y serena del Estado de Derecho, sea quien sea y se viva donde se viva».

En un mitin en el centro cultural La Alhondiga de Segovia, Sánchez ha vuelto a referirse, como hizo el lunes en otro acto de partido vespertino en Cádiz, a la decisión de los grupos de JxCat, ERC y la CUP de registrar una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.