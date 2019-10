Los Mossos detienen a un tercer sospechoso por la agresión ultra en Barcelona

«Pedimos a Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones [...] Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este miércoles «visión de Estado» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras haberle llamado una quinta vez sin obtener respuesta.

«Pedimos a Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos visión de Estado. Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono», ha lamentado en la sesión de control en el Parlamento catalán en respuesta al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Según Torra, él es el que debe hablar «de tu a tu» con Sánchez, e irónicamente le ha pedido a Iceta que le pase el teléfono cuando hable con el presidente del Gobierno, informa Efe.

