Torra vuelve a pedir reunirse con Sánchez para reclamar de nuevo la autodeterminación

Redacción 22/10/2019 13:39 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este martes en pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una reunión y exigirle apostar por la vía del diálogo «sin condiciones» en el que asegura que el Govern volverá a plantear la autodeterminación como su propuesta de salida al conflicto.

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha explicado que los miembros del Govern han sellado a un acuerdo con varios puntos entre los que se condena la violencia en las protestas de respuesta a la sentencia de la semana pasada, una de las exigencias de Sánchez para abrirse a dialogar con Torra, informa Europa Press.

«Hoy por cuarto día consecutivo he vuelto ha llamar al presidente Sánchez y ha vuelto a no contestarme. Destacar que la irresponsabilidad no solo es creciente, sino que también internacionalmente, nadie puede entender que todavía en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado al presidente de Cataluña. Los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo», ha dicho, y ha asegurado que continuará realizando esas llamadas.

Torra ha anunciadoque en la reunión del Govern ha pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, que inicie inmediatamente «todas las investigaciones que sean necesarias» sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra de la última semana en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo.

En la rueda de prensa ha afirmado que la policía catalana debe analizar «todas las actuaciones que no se hayan adecuado a los protocolos» y abrir los expedientes internos que sean necesarios para depurar responsabilidades.

También ha reclamado a los partidos independentistas crear una comisión de investigación en el Parlament que estudie «con total transparencia» todos los hechos ocurridos durante la semana pasada en la que puedan participar el Síndic de Greuges y entidades de defensa de los derechos humanos.

Los CDR convocan otra protesta

El CDR del Barcelonès ha convocado para este martes a las 19 horas una protesta en la plaza España de Barcelona con el lema «Limpiemos las calles de injusticia». En un tuit el CDR ha pedido a los asistentes que lleven un paraguas porque lloverá y jabón «para limpiarlo todo». «Por los más de 100 años de condena y más de 40 presas. Por la represión del Régimen del 78. Por la violencia policial», ha señalado el CDR.