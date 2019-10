Rufián avala a Forcadell sobre los errores del independentismo: «palabras sabias, tiene razón»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 22/10/2019 11:46 h

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha censurado este martes que uno de sus escoltas del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «enseñara su fusil» a los manifestantes en el hospital de Barcelona en el que el líder del Ejecutivo visitó a policias heridos.

Sobre las protestas contra el presidente, Rufián afirma que no ayuda que los escoltas de Sánchez mostrasen un fusil desde la ventana del coche a médicos y enfermeros del propio hospital que estaban con pancartas.

«Si tú entras por la puerta de atrás de un hospital y solo ves a una parte de los heridos, pues es una muy mala imagen», ha asegurado el portavoz de Esquerra Republicana en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Así, considera «accesorio» que uno de sus escoltas de Sánchez «enseñara su fusil» a los manifestantes. «No ayuda», ha indicado.

Esta mañana. Comitiva de Sánchez saliendo de un hospital de Barcelona.



Un escolta con metralleta a 1 metro de manifestantes con pancartas.



Sois unos pirómanos @PSOE pic.twitter.com/REGTgHb6bP — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2019

Con respecto a las palabras de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament catalán, donde reafirma que no han tenido empatía con los no independentistas, Rufián ha hecho autocrítica y se ha sumado a sus palabras. «Palabras sabias, tiene razón», ha explicado.

Forcadell admitió en una entrevista que quizá los políticos independentistas catalanes no tuvieron «empatía» con los catalanes no separatistas y que por ello estos sintieron que se les trató injustamente. A juicio de Rufián no es tarde para reconocer los errores que ha cometido el independentismo y ha declarado que «nunca es tarde para hacer política».

Rufián ha insistido en el objetivo de ampliar las bases del independentismo, asegurando que son muy conscientes de que no se puede imponer una independencia con el 50% de la población en contra. «Forma parte de nuestra responsabilidad el hacer política, hacer un llamamiento a la concordia, al dialogo, a la palabra y a la mesura», ha añadido.

Exhumación de Franco

Por otro lado, Rufían ha sostenido que Sánchez está haciendo «electoralismo» con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Para el dirigente de ERC aunque el fin es «bueno» llega 40 años tarde, pero «siempre es bueno que los restos de la bestia salgan».

«Más vale tarde y mal», ha resumido sobre el hecho de que sacar los restos de Franco de los Valle de los Caídos aunque sea en periodo electoral. Aparte de la exhumación, ha dicho que todavía queda mucho trabajo por hacer, como «exhumar a Franco de las instituciones», y ha hecho referencia a los restos de represaliados por el franquismo que se encuentran todavía en fosas comunes.