Iceta quiere que Torra pida a los «violentos» que «abandonen la calle»

Redacción 22/10/2019 10:04 h

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya condenado con «claridad» la violencia vista en algunos puntos de Cataluña en los últimos días, pero ha asegurado que aún hace falta que el presidente pida a los «violentos» que «abandonen la calle».

«Lo que debería estar diciendo a los violentos es 'abandonad la calle, no malmetáis nuestras manifestaciones, absteneos de hacer actos de violencia'», ha indicado en una entrevista en TV3, tras reconocer Torra que ha sido «claro y rotundo» en la condena de la violencia en las últimas declaraciones que ha hecho en la CNN en español.

Torra ha dicho «a mi no me representa la violencia y la condeno», y ha agregado que «cualquier persona que ha cometido un acto violento tiene que ser castigada». «Es en castellano cuando ha sido más claro y rotundo después de la presión hecha por quienes pensamos de forma diferente», ha concedido Iceta, que ha criticado que «esta claridad no la ha tenido desde que empezó la crisis».

Sin embargo, al ser preguntado por si esta condena es suficiente para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se avenga a mantener una conversación con el presidente, ha admitido: «No lo sé».

Acto seguido ha precisado que en las mencionadas declaraciones Torra no mandó un mensaje claro para prevenir los altercados que puedan suceder en próximas convocatorias. «Lo normal es que el presidente de la Generalitat diga 'condeno no solo lo que ha pasado, sino que digo que no se tiene que producir'», ha continuado.

Con todo, el líder del PSC ha puntualizado que con esta reflexión no está diciendo que la condena de Torra «no sea suficiente» para que Sánchez le coja el teléfono.