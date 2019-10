Sánchez defiende la «moderación» de la policía porque los violentos actúan en Barcelona buscando mayor eco

0

21/10/2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en Barcelona. Su primera parada es en la jefatura de Policía de Vía Layetana, que ha sido escenario esta última semana de disturbios en movilizaciones de los CDR en protesta por la sentencia del desafío secesionista. Allí mantuvo un encuentro con los mandos policiales, donde Sánchez mostró su convencimiento de que «los radicales y los violentos» están utilizando Barcelona «como teatro de operaciones» con el objetivo de que su protesta tenga más eco y se veo como algo más extraordinario de lo que realmente es tanto dentro como fuera de España.

El presidente del Gobierno que se desplazará también a los hospitales donde se encuentran los agentes heridos en los disturbios ocurridos en los últimos días en las calles de Barcelona, dos de ellos gallegos.

Inicialmente no está previsto que el presidente del Gobierno mantenga ningún encuentro con Quim Torra. El Ejecutivo ha sido tajante en este aspecto. No habrá reuniones con el presidente de la Generalitat mientras este no condene explícitamente la violencia. Esta mañana Ada Colau ha mantenido una conversación con Sánchez, y le ha pedido que se ponga al habla cuando le llama el presidente catalán, Quim Torra, porque «el teléfono se debe coger siempre» y se puede utilizar también para discrepar. En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Interior, Miquel Buch, quien ha considerado que es «inaceptable moral, política e institucionalmente» que no se produzca este encuentro.