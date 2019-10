La Generalitat pide, tras una reunión de urgencia, «aislar» a los violentos

0

REDACCIÓN 19/10/2019 12:55 h

Aislar a los violentos. Ese es el llamamiento que la Generalitat hace hoy a la ciudadanía, después de los graves disturbios de la pasada noche en Barcelona. Desde las ocho de esta mañana, el gabinete de seguimiento, que ha presidido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha analizado los disturbios de anoche en Cataluña, tras la quinta jornada consecutiva de protestas violentas en diferentes puntos del territorio, sobre todo, en la capital catalana.

Además de Torra -que está previsto que comparezca en el Palau de la Generalitat a lo largo de la mañana-, han participado el vicepresidente catalán, Pere Aragonès; el conseller de Interior, Miquel Buch; la consellera de Presidencia, Meritxell Budó; la titular de Justicia, Ester Capella, y la de Sanidad, Alba Vergés, recoge Efe.

Según informa Presidencia de la Generalitat, durante la reunión se han evaluado los altercados de anoche así como el dispositivo de seguridad que se desplegó, y se ha destacado la «necesidad de hacer un llamamiento a la movilización pacífica y cívica, y al aislamiento de las personas con actitud violenta».

Colau: «Esto no puede seguir así»

Y es que crece la preocupación por la escalada de la gravedad de los incidentes. De hecho, Torra se ha reunido también con los alcaldes de Tarragona, Lleida y Girona, a la que no ha asistido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien, sin embargo, ha hecho un llamamiento a la calma, asegurando que «esto no puede seguir así, Barcelona no se merece esto».

En una comparecencia ante los medios, Colau ha destacado las «movilizaciones masivas, democráticas, ejemplares y pacíficas» del viernes, por las que ha querido «felicitar al conjunto de la ciudadanía que se manifiesta en los momentos mas difíciles de forma pacífica», pero ha censurado a la guerrilla urbana que, paralelamente, está destrozando la ciudad.

«Lamentablemente -ha denunciado- anoche vivimos momentos muy graves, de violencia, en una ciudad de paz que cree en el diálogo». «Esto no puede seguir así. Barcelona no se lo merece», ha denunciado, censurando el lanzamiento «de objetos y de pelotas de goma», así como los destrozos y las «agresiones a profesionales de medios de comunicación».

También el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado esta mañana a Barcelona para mantener un encuentro en el CECOR con los mandos policiales encargados del operativo policial en Cataluña, acompañado por el consejero de Interior, Miquel Buch. Está previsto que a su término dé, sobre las 13 horas, una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno, para luego visitar la Jefatura Superior de Policía de la Ciudad Condal.

Marlaska visita a los policías heridos

La primera parada del ministro ha sido en el hospital donde están ingresados 17 agentes heridos en los disturbios ocurridos anoche en Via Laietana, según informaron fuentes de Moncloa.