«Yo también soy el pueblo»: la aplaudida respuesta ante los independentistas de la rectora de la Universidad de Tarragona

Redacción 18/10/2019 13:29 h

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona amanece hoy cerrada, durante la jornada de huelga general en Cataluña. La decisión inicial de la rectora del centro, María José Figueras, había sido no cerrar el centro y aplicar los servicios mínimos que fija la ley en caso de una convocatoria de huelga, pero la presión ejercida el jueves por un grupo de estudiantes independentistas, no conformes con la previsión del centro, y que no dudaron en acercarse al rectorado y enfrentarse a la responsable, le obligaron finalmente a claudicar.

Fue ayer por la tarde cuando el nombre de María José Figueras saltó al primer plano informativo. Un grupo de estudiantes, con el rostro oculto por pasamontañas, trataban de instar a la rectora a cerrar las aulas como medida de apoyo a las protestas por la sentencia del «procés». Exigían entre alguna que otra amenaza, como la de encerrarse por la noche en la universidad, que optase por cerrar y no por los servicios mínimos. «¿Qué es eso de servicios mínimos? La huelga es la huelga», defendían los jóvenes. «No se ampare en las leyes», le gritaba otro de ellos. La máxima responsable de la Universidad Rovira y Virgili no se quedó callada y argumentó que «lo que vosotros hacéis aquí no es dialogar, sino exigir».

📣ÚLTIMA HORA #17ORCTGN | Així dialogaven fa una estona els centenars d'estudiants concentrats al rectorat de @universitatURV amb la rectora, exigint el tancament de la universitat demà per la vaga general. #Tarragona pic.twitter.com/3YOtLUp8w1 — Rà dioCiutatTarragona (@RCTgn) October 17, 2019

Durante otro momento del cruce de palabras, los jóvenes tratan de argumentar que son el pueblo ante lo que la rectora responde con una frase que está siendo muy celebrada en las redes sociales: «Yo también soy del pueblo».

La defensa de la libertad realizada por la rectora, compartida en las últimas horas de forma masiva en las redes sociales, ha llevado incluso a algún usuario a recordar el desafío dialéctico de Unamuno con José Millán Astray vivido en la Universidad de Salamanca en 1936.

Sin embargo, y a pesar de la resistencia de la rectora, los jóvenes independentistas se salieron con su objetivo. María José Figueras optó finalmente por cerrar hoy la universidad. En un comunicado publicado tras los incidentes, y que recoge Europa Press, Figueras aseguró que el equipo de dirección «se ha visto obligado a tomar la decisión de cerrar las instalaciones mañana para garantizar la seguridad y evitar cualquier enfrentamiento entre las personas que pudiesen derivar en daños físicos y materiales». Aclara que lo opta por esta opción «para garantizar la seguridad».