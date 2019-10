Puigdemont pedirá la restitución de sus derechos como diputado en Parlamento catalán

0

Redacción 15/10/2019 12:49 h

El expresidente de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica, Carles Puigdemont, afirmó este martes que solicitará la restitución de sus derechos como diputado al Parlamento de Cataluña, una vez que la Justicia española ha reactivado su euroorden por los delitos de sedición y malversación, pero no de rebelión. A la espera de que sus abogados reciban la notificación de la Justicia belga en relación con la nueva euroorden en su contra, Puigdemont afirmó que el hecho de que se curse por el delito de sedición, y no por rebelión como las dos anteriores, demuestra que en España no hay «garantías» ni «posibilidad de un juicio justo».

Una medida que abre la puerta a Puigdemont a volver a insistir en su voluntad de ser investido a distancia por el Parlament. Un proyecto que el líder de JxCat ya planteó en enero del 2018, tras ganar las elecciones autonómicas, pero entonces el presidente del Parlament, Roger Torrent, se negó a permitir el pleno de investidura a distancia contraviniendo las advertencias en contra del Tribunal Constitucional.

El expresidente de la Generalitat reiteró su voluntad de colaborar con la Justicia belga. No confirmó, sin embargo, cuándo se entregará a la Policía belga, previa citación a instancias de la Fiscalía que vaya a hacerse cargo del caso, pero señaló que «conocen su domicilio» y «no habrá problema en ese sentido». «Los abogados están analizando todas las circunstancias y naturalmente como en todas las ocasiones anteriores estamos absolutamente a disposición de la Justicia belga y vamos a esperar la decisión que tomen», reiteró Puigdemont,

Carles Puigdemont no especuló sobre por qué en esta ocasión la euroorden solo se ha emitido en su contra y no incluye a los exconsejeros que huyeron con él y afeó la «creatividad de la Justicia española un poco a la carta».