Feijoo: «Si un político la hace, la paga, no tiene más derechos que otro ciudadano»

La Voz de Galicia J. CAPEÁNS M. GARCÍA

santiago / la voz 15/10/2019 05:00 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, valoró la sentencia indicando que «a unos les parecerá mucho, a otros menos, pero es una sentencia del Supremo y eso significa que cualquier demócrata debe acatarla». «Los primeros que deben acatar la sentencia son los condenados, somos los políticos, [porque...] los políticos no pueden quedar impunes si se saltan la ley. [...] Los presidentes, vicepresidentes de las comunidades autónomas, consejeros y presidentes de los Parlamentos autonómicos, si delinquen, son condenados».Para Feijoo, el fallo del Supremo es un «aviso muy claro de que no hay ciudadanos de primera y de segunda, que las comunidades autónomas tienen que ajustarse al Estado de derecho». Por lo tanto, afirmó, «si un político la hace, la paga, un político no tiene más derechos que cualquier otro ciudadano».

«Infame», para el BNG

Entre las fuerzas de la oposición en Galicia, la más crítica con la sentencia fue el BNG, que la calificó de «infame». Para Ana Pontón, el juicio no fue «xusto e imparcial» y cree que todo estaba escrito antes de empezar el proceso. La fuerza nacionalista entiende lo sucedido como una «profunda involución democrática», y valora que las filtraciones sobre la sentencia durante los últimos días «deixan en mal lugar á Xustiza».

En Marea lamentó que se haya «criminalizado» a personas que «queren saber o que opina a cidadanía», en referencia al referendo ilegal. Para el diputado Pancho Casal, las medidas judiciales no van a remediar el problema en Cataluña y reclamó una solución «política». Luca Chao, del Grupo Común da Esquerda, habló de «un día triste para a democracia e a política», y calificó la sentencia de «durísima».

El socialista Gonzalo Caballero expresó su «respecto» a la sentencia y abogó por mantener vías de diálogo, pero siempre dentro del marco constitucional. «Os que saltaron as leis teñen que responder», dijo el líder socialista. La diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz, afirmó que respeta la sentencia, pero pidió «diálogo para la reconciliación».