Sánchez ofrecerá un desbloqueo a las 48 horas del 10N para gobernar en diciembre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 13/10/2019 19:29 h

«Tras las preceptivas consultas al rey será posible convocar una sesión de investidura en la segunda quincena de diciembre». Pedro Sánchez tiene prisa por gobernar con plenos poderes, no en funciones. Y está convencido de poder hacerlo. Para lograrlo, se compromete a hacer 48 horas después de las elecciones una propuesta «a cada fuerza» que incluya pactos de Estado en las grandes cuestiones, pero que le permita también formar un Gobierno «progresista, unido y coherente». El líder del PSOE dio a conocer en un acto político en Alcorcón (Madrid) su «Plan para avanzar y vencer al bloqueo». Una propuesta que va más allá de la situación actual e incluye de cara al futuro una reforma para que, si ningún candidato suma la mayoría absoluta para ser investido, gobierne el más votado. El modelo que rige en Asturias y el País Vasco.

Además de esa reforma, los grandes acuerdos que Sánchez ofrecerá a quienes estén dispuestos a facilitar la formación de Gobierno, que no sería un Ejecutivo de coalición, son el blindaje constitucional del sistema público de pensiones y su actualización conforme al IPC; aumentar las pensiones mínimas y un nuevo acuerdo de financiación autonómica y local y de lucha contra la despoblación. Respecto a Cataluña, la propuesta es un «acuerdo de defensa de la democracia española, de la Constitución y de la integridad territorial» para asegurar «una respuesta unitaria frente a cualquier tentativa unilateral de ruptura del orden constitucional». La novedad es que, aunque sigue apostando por un Gobierno de izquierdas, se abre a negociar «pactos de Estado» con el PP y Cs a cambio de su abstención, cuando hasta ahora se la pedía sin contrapartidas.

Con esos mimbres, ve posible una investidura en diciembre, cancelando las vacaciones navideñas del Congreso, aprobar el techo de gasto a mitad de enero y presentar los Presupuestos en el primer trimestre de 2020.

El plan de desbloqueo de Sánchez no fue bien acogido por el líder del PP, Pablo Casado, que le reprochó que pretenda ponerse ahora «el casco de bombero» después de «crear el incendio». Consideró por eso que el hecho de que Sánchez se ofrezca como garantía de desbloqueo es «una afirmación inaceptable» que «daría risa si no fuera dramática». «Igual que los pirómanos no apagan los fuegos, los que llevan bloqueando conscientemente la situación política no pueden engañar diciendo que si se les vota van a desbloquear la situación», señaló Casado, que abandonó el perfil bajo de los últimos días para adoptar un tono más mitinero. Acusó al líder del PSOE de pretender convertirse en un «presidente súbito» y aseguró que el PP ganará las elecciones porque es «el único proyecto que une» a los ciudadanos en una España que sufre una «fractura social, económica y generacional».

Rivera considera un error el plan del líder socialista e insiste en un pacto entre constitucionalistas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró un «error» la agenda de desbloqueo para España que plantea Pedro Sánchez, y, en su lugar, reiteró su oferta de alcanzar un pacto entre PSOE, PP y su partido. Según el líder del partido naranja, lo que propone Sánchez es buscar de nuevo acuerdos entre Unidas Podemos, Más País, los nacionalistas y los independentistas. Algo que, a su juicio, constituye un «baile de sillones» que implica un «bloqueo político». Frente a ello sitúa una «solución», que calificó de «compromiso por España». «Yo me comprometo a que si gano las elecciones llamaré a la oposición para hacer esas reformas, pero si estoy en la oposición también colaboraré con el Gobierno para sacar España adelante», señaló en un mensaje de vídeo en Twitter. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se mostró también convencida de que si el PSOE intenta pactar con Unidas Podemos «fracasará». Según dijo, «solo hay dos opciones», que el PSOE busque ese acuerdo que ve imposible o lo que llamó «la solución Rivera», que consiste en el «acuerdo entre constitucionalistas». «Votar a Rivera significa desbloqueo», concluyó Arrimadas.