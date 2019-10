La Fiscalía suiza reclama los audios del encuentro de Villarejo con Corinna zu Sayn-Wittgenstein

0

Redacción 11/10/2019

La Fiscalía suiza ha pedido a la Audiencia Nacional los audios del encuentro que mantuvieron en Londres en el 2015 el excomisario José Villarejo y la que fuera amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein para incorporarlos a la investigación que tiene abierta a presuntos testaferros en cuentas bancarias en ese país.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía del país helvético se ha dirigido por medio de una comisión rogatoria al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, para poder acceder a esas grabaciones, incautadas hace dos años en el marco de la Operación Tándem al socio del excomisario, el abogado Rafael Redondo.

La Fiscalía suiza investiga bajo secreto a gestores de cuentas en ese país como Arturo Fasana -que fue investigado en España por gestionar las cuentas que tenía en Suiza el líder de Gürtel Francisco Correa-, o al abogado Dante Canónica, según han confirmado las fuentes consultadas, que señaló que Corinna nombró a ambos como posibles testaferros del rey emérito.

A lo largo de la conversación que reclama para sus pesquisas, y en la que también estuvo presente el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito, así como de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans.

También hizo referencia a comisiones que don Juan Carlos presuntamente percibió por el contrato del Ave a La Meca (Arabia Saudí) adjudicado en el 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, entre ellas la constructora OHL.

Esas supuestas comisiones habrían ascendido a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlos, según reveló.

Por ello, además de los audios, la Fiscalía suiza ha reclamado también que le sea remitida la documentación recabada por la Justicia española sobre ese presunto pago de comisiones ilegales.

Tras llegar la comisión rogatoria, el juez dio traslado a la Fiscalía para que informara al respecto y ahora el magistrado debe decidir cómo debe cumplimentarla, ya que la pieza que se abrió a raíz del hallazgo de la grabación, la número 5 del caso Tándem, conocida como Carol, se cerró hace un año; y la investigación sobre las comisiones del Ave está en manos de Anticorrupción y, por tanto, no está judicializada.

El anterior instructor, Diego de Egea, al igual que la Fiscalía, decidió archivar esa pieza al concluir que solo se contaba con el relato de Corinna y que en los documentos analizados no existía ningún dato que justificara esas manifestaciones, que además se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que el rey era entonces inviolable.

Al cerrar la pieza, el magistrado acordó no obstante remitir a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del Ave y, en octubre del año pasado, Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación, en cuyo marco, el fiscal Luis Pastor interrogó el pasado 12 de septiembre a Corinna en la sede del Serious Fraud Office (SFO) en Londres, donde reside la empresaria alemana. Durante su declaración, la que fuera amiga del rey emérito aseguró no haber tenido «ninguna participación en el acuerdo del Ave» y que la información de la que disponía era «lo que terceros le dijeron».

Según indicó su abogado en un comunicado tras el interrogatorio, «es evidente que una investigación completa debe ir mucho más allá de los pocos hechos que conoce ella», y en ello está la Fiscalía, que sigue practicando diligencias e incluso se ha dirigido a las autoridades saudíes, si bien, según las fuentes consultadas, va a resultar complicado obtener pruebas de esas presuntas comisiones.