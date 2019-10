Denuncian robo de documentos en el área de Urbanismo de Ayuntamiento de Móstoles

El PSOE incrementa las presiones para forzar la dimisión de su alcaldesa en Móstoles, Noelia Posse. Con la precampaña ya lanzada, el partido no está dispuesto a que las irregularidades de la regidora al nombrar a familiares y amigos para desempeñar puestos de confianza al frente del consistorio empañen su mensaje en la carrera del 10 de noviembre, por lo que la ejecutiva federal suspendió ayer cautelarmente de militancia a Posse en un claro intento de que ceda el bastón de mando a otro miembro del grupo socialista. La propia alcaldesa remitió en las últimas horas una carta a la dirección socialista solicitando esta suspensión cautelar para no minar la imagen del partido y poder defenderse de las acusaciones del resto de grupos con mayor libertad, pero en sus planes no entra presentar la renuncia.

Seguir leyendo