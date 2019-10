Tezanos defiende su derecho a opinar sobre qué deberían votar los ciudadanos

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 09/10/2019 12:55 h

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este miércoles su derecho a la libertad de expresión y a opinar sobre a qué partidos deberían votar los ciudadanos para facilitar la formación del Gobierno.

En una entrevista en la SER, Tezanos ha argumentado que estar al frente del CIS, instituto público que realiza encuestas electorales, no es incompatible con poder opinar. Tezanos ha asegurado que no comprende los reproches que se le han hecho por ese artículo en la revista «Temas», que dirige, y defiende que sería «absurdo» pedir que se vote inútilmente a formaciones que no tiene posibilidad de formar gobierno.

PP, Ciudadanos y Podemos reclamaron este martes la dimisión o el cese del presidente de CIS por ese artículo en el que consideran que «pide el voto» para el PSOE y aboga por el bipartidismo.