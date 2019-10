Rivera promete «desbloquear» la formación de un Gobierno tras las elecciones del 10N

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 09/10/2019 05:00 h

«Soy un hombre de acción y de buscar soluciones». Así justificó ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el giro dado en los últimos días con su propuesta de negociar un acuerdo con el PSOE tras las elecciones para desatascar la situación. «El primer problema que tiene España es el bloqueo político y el egoísmo. Es momento de generosidad y de ponerse en marcha», señaló, tratando de dar la vuelta al argumento de los que le acusan de ser el máximo responsable del bloqueo que ha llevado a la repetición de las lecciones. «Nadie va a tener mayoría. No quiero estar en un Gobierno con Sánchez. Si estoy en el Gobierno es porque soy el presidente, pero si me mandan a la oposición, me comprometo a desbloquear a cambio de reformas», afirmó Rivera, quien se mostró partidario de «buscar lo que nos une, en lugar de lo que nos separa» para poder salir del bloqueo.