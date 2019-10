El prior del Valle de los Caídos se niega a exhumar a Franco: «Es necesaria la autorización eclesiástica»

0

La Voz de Galicia

09/10/2019

Nuevo giro en la cuenta atrás para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después de que el Tribunal Supremo avalase la exhumación y concediese también recientemente vía libre a la operación al determinar que no era necesario pedir una licencia para levantar la losa de la tumba, algo que dilataría más aún la cuestión, el prior del Valle de los Caídos ha realizado hoy un último intento para evitar la salida del dictador del templo.

Santiago Cantera ha contestado al Gobierno en funciones que no autoriza la entrada a la Abadía para exhumar los restos de Francisco Franco. «Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica», reza la misiva que ha remitido a la vicepresidente del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Añade Cantera que «lo ocurrido ante el TS es un acuerdo del Consejo de Ministros» que reconoce que es necesaria una autorización eclesiástica. Y afirma en el documento, de dos dáginas, que la «última palabra» corresponde al Tribunal Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Gobierno, por su parte, no ha visto «muy lógica» la postura del prior, y se remite a la sentencia del Supremo que por unanimidad avaló la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Aunque el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, entrevistado por Europa Press, señala que «se necesita la autorización del prior», el Supremo ya le ha recordado que no es así. El alto tribunal señala que el Ejecutivo no necesita la autorización de la Iglesia para sacar los restos del dictador, esfumándose así el último intento por demorar el proceso.

El Supremo también ha respondido al prior aludiendo con rotundidad a su fallo: «la sentencia es clara». Advierte que la negativa del prior del Valle de los Caídos está en cualquier caso «condicionada» por la sentencia de los jueces.

El prior, que entre sus argumentos para oponerse a exhumar a Franco señala que defenderá la inviolabilidad de los lugares de culto en «todas las instancias nacionales e internacionales a las que tenga acceso con arreglo al ordenamiento jurídico» y niega que se trate de «desacato», no está respaldado por el Vaticano. La Santa Sede ya se ha pronunciado, reiterando que no se opone a la exhumación del dictador. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha señalado a Efe que «no se opone a la exhumación de Francisco Franco si así lo deciden las autoridades competentes».

El Gobierno está ultimando los detalles, tras la sentencia del Supremo que le avala, para exhumar a Franco. Aunque se barajaba la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes para darle luz verde a la operación, es probable que sea en la próxima, la del día 11 de este mes. El Ejecutvo valorará la «oportunidad» de la decisión también en base a la fecha en la que se de a conocer la sentencia del procés, algo que podría suceder el próximo lunes.