Errejón insiste en pactar con el PSOE, pero rechaza el 155 que ya alejó a Sánchez de Iglesias

Madrid / La Voz 03/10/2019 05:00 h

Pedro Sánchez esgrimió varios motivos a la hora de rechazar conformar un Gobierno de coalición con Podemos para septiembre, pero sin duda uno de los más importantes, tal y como quedó constatado en una carta enviada por Ferraz a Princesa, fue las enormes diferencias que separaban a ambos partidos en cuestiones de Estado. Es decir, cómo afrontar el desafío secesionista en Cataluña.

En la Moncloa sentían un auténtico calambrazo cada vez que proyectaban la reacción de un vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o una vicepresidenta Irene Montero el día en el que se hiciera pública la sentencia del 1-O. Ni el propio Sánchez se atreve a descartar una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución para sofocar el incendio, pero, ¿con qué autoridad lo ejecutaría si ni siquiera consigue cerrar filas en su propio Ejecutivo?

Pasado el tren de Podemos, el presidente del Gobierno en funciones aprecia en la candidatura de Íñigo Errejón al frente de Más País un potencial aliado progresista para conformar un Ejecutivo basculado a la izquierda. Sin embargo, el cofundador de Podemos, aunque de formas más amables que Iglesias, coincide en muchos asuntos con su antiguo camarada. Uno de ellos es el 155, cuya aplicación también rechaza por completo.

«Nosotros no le acompañaríamos [a Sánchez] en esa decisión», explicó el líder de Más País en una entrevista a la Ser. Errejón considera que el desafío secesionista y sus posibles derivadas encajan mejor como un delito de «desorden público», algo que «ha habido muchas veces en España, y eso no es motivo [para el 155]», opinó.

Sin embargo, confía en que esta diferencia entre Sánchez y él no suponga un impedimento para explorar un bipartito: «No habría que hipotecar un Gobierno progresista por esa decisión», expuso. «La situación de Cataluña es uno de los problemas de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas. Aunque en una cosa no estemos de acuerdo, podemos avanzar en el resto», detalló.

Las listas, el lunes

La composición final de las listas de Más País al Congreso no se conocerá hasta el próximo lunes. Mientras, el comité electoral debate en qué circunscripciones vale la pena presentarse y en cuáles no, con la intención de no perjudicar al «bloque progresista». En principio, en Galicia solo habrá disponibles papeletas de Más País en los colegios electorales de A Coruña y Pontevedra tras el acuerdo alcanzado con Equo de presentarse en las provincias en las que se repartan al menos siete escaños. La última encuesta de Sondaxe le concedía un representante por Galicia sin ser en detrimento de Galicia en Común, que defendería sus dos diputados.