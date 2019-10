Errejón no apoyaría el 155 pero cree que su aplicación no sería un problema para gobernar con el PSOE

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 02/10/2019 10:52 h

El líder de Más País, Íñigo Errejón, no apoyaría al Gobierno en el caso de que aplique el el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha asegurado que su aplicación antes de las elecciones no condicionaría un posible pacto de gobierno posterior con el PSOE. «No le acompañaríamos en esa decisión, pero al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión», ha dicho Errejón en la Ser, donde se ha preguntado si hay que suspender un autonomía por «problemas de orden público».

Aunque ha incidido que no le parece bien que Sánchez se «escore» en esa dirección, ha precisado que, aunque no se pueda avanzar en una cosa, pueden hacerlo en el resto. Según ha puntualizado, no aspira a un acuerdo perfecto y «la situación política de Cataluña es uno de los problemas de España», pero no hay que olvidarse de los demás.

«Como esperemos a estar de acuerdo en todo para dar el primer paso, así nos quedamos: cada uno encastillado hablándole solo a la parroquia en su trinchera y cavando cada vez más hondo», ha recalcado Errejón, que ha advertido además que no apoyará un pacto de Sánchez con Ciudadanos.

Incorporaciones a Más País

Marta Higueras, la número dos del gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, irá en la segunda posición de la lista de Más País por la capital de España. Higueras tiene en su mano la posibilidad de compatibilizar su acta de concejala con la de diputada nacional. Si los resultados del 10-N formalizaran su salto al Congreso y decidiera abandonar el Palacio de Cibeles sería sustituida por Mar Barberán, excomisionada de Malasaña.

Marta Higueras, número dos en la lista con la que concurrió por Más Madrid a las elecciones municipales de mayo, representa la herencia carmenista en la candidatura con la que Íñigo Errejón se presenta al 10-N. Higueras (Madrid, 1964) ha sido y es la mano derecha de la exalcaldesa, a quien conoció dentro del mundo judicial. Trabajó de jefa de sección del Consejo General del Poder Judicial y anteriormente lo había hecho en los juzgados de Plaza Castilla.